Resmi Berpisah, Rezaldi Hehanussa Tinggalkan Persib Bandung Usai Persembahkan Dua Trofi Juara

Rezaldi saat bela Persib di lapangan. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung kembali melepas salah satu pemain yang menjadi bagian penting dalam era kesuksesan klub.
Kali ini giliran Rezaldi Hehanussa yang resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Maung Bandung setelah membela tim selama tiga setengah musim.
Kepergian bek kiri yang akrab disapa Bule itu menambah daftar pemain yang hengkang dari Persib menjelang bergulirnya musim 2026/2027 di bawah kepemimpinan pelatih baru, Igor Tolic.
Rezaldi bergabung dengan Persib pada putaran kedua Liga 1 musim 2022/23. Saat itu ia didatangkan atas rekomendasi pelatih Luis Milla untuk memperkuat sektor kiri pertahanan.
Tak butuh waktu lama, performanya mampu meyakinkan manajemen hingga mendapat kontrak berdurasi tiga tahun.
Musim berikutnya menjadi salah satu momen terbaik dalam karier Rezaldi bersama Persib. Ia ikut berkontribusi mengantarkan Maung Bandung meraih gelar juara Liga 1 2023/24.
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Semusim kemudian, namanya kembali tercatat sebagai bagian dari skuad yang sukses mempertahankan gelar sehingga Persib mencatatkan prestasi back to back pada musim 2024/2025.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang diberikan pemain asal Jakarta tersebut selama berseragam biru.
"Rezaldi akan selalu menjadi bagian dari perjalanan sejarah klub, khususnya dalam periode penuh prestasi yang kita raih bersama," ujar Adhitia.
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