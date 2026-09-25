Prediksi Skor Pakistan vs Thailand: Gajah Perang Wajib Waspada

Thailand membawa rekor dominan atas Pakistan, tetapi The War Elephant harus mewaspadai lawan yang datang dengan tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan. (Dok. Timnas Thailand)
JawaPos.com - Pakistan vs Thailand akan tersaji pada matchday kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (26/9/2026) pukul 16.00 WIB. Thailand lebih unggul dalam rekor pertemuan, tetapi Pakistan datang dengan modal tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.
Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di fase grup. Thailand membutuhkan kemenangan untuk kembali menemukan momentum, sedangkan Pakistan berusaha melanjutkan performa positif mereka.
Secara peringkat FIFA, terdapat perbedaan cukup jauh antara kedua negara. Pakistan berada di peringkat 198 dunia, sedangkan Thailand memiliki posisi yang lebih baik dan pengalaman lebih panjang dalam pertandingan level ASEAN.
Namun, ranking FIFA bukan satu-satunya faktor yang menentukan pertandingan. Pakistan datang dengan kepercayaan diri setelah mencatat tiga kemenangan beruntun.
Dalam rangkaian tersebut, Pakistan dua kali mengalahkan Afghanistan dengan skor identik 2-0. Mereka kemudian menang 3-0 atas Maladewa.
Sebelumnya, Pakistan bermain imbang 0-0 melawan Bangladesh U-23. Satu-satunya kekalahan dalam lima pertandingan terakhir terjadi ketika mereka takluk 1-2 dari Myanmar pada akhir Maret.
Pelatih Pakistan, Nolberto Solano, tentu berharap organisasi permainan yang menghasilkan tiga clean sheet tersebut kembali terlihat saat menghadapi Thailand.
Abdullah Iqbal menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Bek tersebut memiliki pengalaman bermain di Eropa bersama Mjallby AIF di Swedia dan diproyeksikan menjadi bagian penting dari pertahanan Pakistan.
Pakistan diperkirakan menggunakan formasi 3-4-1-2. Saqib Hanif berada di posisi penjaga gawang, dengan Abdullah Iqbal, Easah Suliman, dan Mohib Ullah mengisi lini belakang.
Haris Zeb, Alamgir Ghazi, Hayyan Khattak, serta Abdul Arshad diproyeksikan bermain di lini tengah. Syed Ali Raza berada di belakang dua penyerang, Umar Nawaz dan Kaleemullah Khan.
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