Prediksi Skor PSGC Ciamis vs Semen Padang: Duel Ketat di Galuh

JawaPos.com - PSGC Ciamis membidik kemenangan saat menjamu Semen Padang FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (26/9) sore. Laskar Galuh membawa modal kemenangan 2-0 atas Sumsel United, tetapi harus menghadapi Kabau Sirah yang belum terkalahkan dalam dua pertandingan.

Pertandingan ini menjadi laga kandang kedua PSGC Ciamis musim ini. Dukungan penuh suporter di Stadion Galuh juga diharapkan menjadi faktor penting untuk membantu tim asuhan Heri Kiswanto mengamankan tiga poin.

Pada laga sebelumnya, PSGC Ciamis berhasil mengalahkan Sumsel United dengan skor 2-0. Ezechiel N'Douassel menjadi bintang setelah memborong seluruh gol Laskar Galuh.

Ketajaman Ezechiel menjadi salah satu modal PSGC menjelang pertandingan melawan Semen Padang. Namun, lini belakang tuan rumah juga harus bekerja keras karena Kabau Sirah memiliki sejumlah pemain berpengalaman.

Semen Padang datang dengan catatan positif. Kabau Sirah belum tersentuh kekalahan dalam dua pertandingan yang telah dijalani sehingga PSGC diprediksi tidak akan mendapatkan pertandingan mudah.

Pelatih PSGC Ciamis, Heri Kiswanto, telah menyiapkan tim secara serius. Dukungan suporter menjadi salah satu faktor yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi pemain.

Terlebih, tiket pertandingan PSGC Ciamis melawan Semen Padang dikabarkan telah habis terjual.

"Tim sudah melakukan persiapan bagus untuk menjamu Semen Padang. Tapi kita butuh dukungan penonton dan suporter. Karena mereka ibarat pemain ke-12 bagi tim PSGC," kata Herkis dilansir iLeague.

Meski mendapat dukungan penuh dari tribun, Herkis meminta anak asuhnya tetap bermain tenang dan terukur. Para pemain juga dituntut menjalankan instruksi tim pelatih serta menjaga konsistensi sepanjang pertandingan.