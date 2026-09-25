Timnas Indonesia Tekuk Singapura 2-0, Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny Jadi Penentu

JawaPos.com - Timnas Indonesia menang 2-0 atas Singapura pada laga pertama Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9) malam WIB.

Kemenangan ini menjadi hasil manis karena Timnas Indonesia memulai kiprahnya di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mulus. Torehan tiga poin ini membuat Skuad Garuda menghuni peringkat kedua klasemen sementara Grup A. Mereka kalah selisih gol dari Malaysia yang sebelumnya menang 3-0 atas Bangladesh.

Ragnar Oratmangoen Buka Keran Gol Timnas Indonesia Bermain di depan ribuan pendukungnya, Timnas Indonesia tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Skuad Garuda kerap mengancam gawang Singapura lewat Luke Vickery di sisi kanan.

Pada menit keeenam, Timnas Indonesia bahkan mendapatkan peluang emas. Luke Vickery yang melakukan tusukan dari sisi kanan berhasil melepaskan umpan pendek ke Dean James namun sayang masih melenceng tipis.

Setelah mendapatkan momentum, Timnas Indonesia bermain menekan yang membuat barisan pertahanan Singapura kurang nyaman memainkan permainannya. Skuad Garuda akhirnya membuka keran golnya pada menit ke-13 lewat sontekan Ragnar Oratmangoen usai memanfaatkan umpan silang Luke Vickery.

Unggul satu gol tak membuat Timnas Indonesia menurunkan tempo permainan. Tim asuhan John Herdman itu masih memegang kemudi permainan. Skuad Garuda masih kerap menekan Singapura lewat sisi kanan melalui Luke Vickery.

Namun perlahan, tempo permainan sedikit menurun. Pertandingan juga berjalan cukup alot karena tidak ada peluang emas yang berhasil diciptakan Timnas Indonesia dan Singapura hingga pertandingan memasuki menit ke-40.

Ragnar Oratmangoen nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-44, namun tendangannya justru melambung tinggi. Di pengujung babak pertama, Ole Romeny mendapatkan peluang emas namun tendangannya masih melenceng tipis. Hasilnya, Timnas Indonesia untuk sementara unggul 1-0 atas Singapura.

Timnas Indonesia Gandakan Keunggulan, Singapura Main 10 Pemain The Lions -julukan Timnas Singapura- terlihat tampil lebih agresif selepas turun minum. Tim asuhan Gavin Lee itu menebar ancaman lewat tendangan keras Song Ui-young, namun masih bisa ditangkap oleh Maarten Paes.