Ragnar Oratmangoen Cetak Gol Cepat, Timnas Indonesia Unggul 1-0 atas Singapura di Babak Pertama

JawaPos.com - Timnas Indonesia unggul sementara atas Singapura dengan skor 1-0 di babak pertama Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda unggul lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-13 dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9) malam WIB.

Ragnar Oratmangoen Buka Keran Gol Timnas Indonesia Bermain di depan ribuan pendukungnya, Timnas Indonesia tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Skuad Garuda kerap mengancam gawang Singapura lewat Luke Vickery di sisi kanan.

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Pada menit keeenam, Timnas Indonesia bahkan mendapatkan peluang emas. Luke Vickery yang melakukan tusukan dari sisi kanan berhasil melepaskan umpan pendek ke Dean James namun sayang masih melenceng tipis.

Setelah mendapatkan momentum, Timnas Indonesia bermain menekan yang membuat barisan pertahanan Singapura kurang nyaman memainkan permainannya. Skuad Garuda akhirnya membuka keran golnya pada menit ke-13 lewat sontekan Ragnar Oratmangoen usai memanfaatkan umpan silang Luke Vickery.

Unggul satu gol tak membuat Timnas Indonesia menurunkan tempo permainan. Tim asuhan John Herdman itu masih memegang kemudi permainan. Skuad Garuda masih kerap menekan Singapura lewat sisi kanan melalui Luke Vickery.

Namun perlahan, tempo permainan sedikit menurun. Pertandingan juga berjalan cukup alot karena tidak ada peluang emas yang berhasil diciptakan Timnas Indonesia dan Singapura hingga pertandingan memasuki menit ke-40.

Ragnar Oratmangoen nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-44, namun tendangannya justru melambung tinggi. Di pengujung babak pertama, Ole Romeny mendapatkan peluang emas namun tendangannya masih melenceng tipis. Hasilnya, Timnas Indonesia untuk sementara unggul 1-0 atas Singapura.

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Singapura Indonesia: Maarten Paes (PG); Kevin Diks, Justin Hubner, Elkan Baggott, Dean James; Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Ragnar Oratmangoen, Luke Vickery; Ole Romeny, Mitchell Baker.

Pelatih: John Herdman.