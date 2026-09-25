Laga Indonesia vs Singapura di GBK: Cek Daftar Rute Alternatif dan Kantong Parkir

Pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi menjelang pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion PTIK, Jakarta, Kamis (24/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama 3.582 personel gabungan mengamankan dan menerapkan rekayasa lalu lintas situasional jelang laga FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (25/9) malam.
Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kemacetan parah di kawasan Senayan dan sekitarnya.
Sebanyak 80 petugas Dishub DKI disebar di berbagai titik strategis guna mengarahkan para pengguna jalan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengimbau masyarakat untuk mencermati rute perjalanan dan mematuhi petunjuk petugas di lapangan selama kegiatan berlangsung.
"Kami menyiagakan 80 petugas untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan dengan baik. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas dan menyesuaikan rute perjalanan sesuai kondisi lalu lintas di lapangan," ujar Budi, Jumat (25/9).
Bagi pengguna jalan yang hendak menghindari kawasan SUGBK, Dishub DKI Jakarta menyiapkan sejumlah skema rute alternatif dari berbagai arah:
- Menuju Utara (Tanah Abang): Melalui Jl. Panglima Polim – Jl. Kyai Maja – Jl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City) – Jl. Teuku Nyak Arief – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Penjernihan – Jl. KH. Mas Mansyur.
- Menuju Barat (Slipi): Melalui Jl. Panglima Polim – Jl. Kyai Maja – Jl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City) – Jl. Teuku Nyak Arief – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Letjen S. Parman.
- Menuju Timur (Kampung Melayu): Melalui Jl. Trunojoyo – Jl. Wolter Monginsidi – Jl. Gunawarman – Jl. Senopati – Jl. Suryo – Jl. Kapten Tendean – Jl. H.R. Rasuna Said – Jl. Prof. Dr. Satrio – Jl. Raya Casablanca.
- Menuju Selatan (Blok M): Melalui Jl. K.H. Mas Mansyur – Jl. Penjernihan – Jl. Pejompongan – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Teuku Nyak Arief – Jl. Kebayoran Baru – Jl. Kyai Maja – Jl. Panglima Polim.
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