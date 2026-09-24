Marselino ke Persija jadi Kabar Paling Gong! Daftar Lengkap Transfer Awal Musim Super League 2026/27

JawaPos.com - Bursa transfer dan pendaftaran pemain awal musim Super League 2026/27 resmi ditutup pada Rabu (23/9) pukul 23.59 WIB.

Berdasarkan data Transfermarkt, aktivitas transfer musim ini melibatkan 373 pemain yang masuk dan 383 pemain yang keluar dari 18 klub peserta kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sebanyak 551-552 pemain tercatat dalam skuad 18 klub Super League 2026/27. Dari jumlah tersebut, 195 pemain atau sekitar 35,4 persen merupakan pemain asing.

Sejumlah transfer menarik terjadi pada hari terakhir (deadline) bursa. Persija Jakarta menjadi salah satu klub yang membuat kejutan dengan merekrut gelandang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, dari klub Inggris Oxford United.

Sebelumnya, Marselino sempat menjalani masa peminjaman bersama klub Slovakia, AS Trencin. Marselino menjadi pemain Timnas Indonesia terbaru yang bergabung dengan Persija setelah Pratama Arhan lebih dahulu memperkuat Macan Kemayoran. Kehadiran keduanya menambah kekuatan Persija dalam mengarungi Super League musim ini.

Borneo FC juga bergerak aktif pada hari terakhir bursa transfer. Pesut Etam mendatangkan Amar Brkic dari Darmstadt U-19.

Pemain keturunan Indonesia asal Jerman tersebut dapat beroperasi sebagai bek kiri maupun pemain sayap. Borneo FC juga merekrut penyerang Daniel Mikolajewski untuk memperkuat lini depan.

Sementara itu, Arema FC memastikan kepulangan Hanif Sjahbandi. Gelandang tersebut kembali ke Singo Edan setelah menyelesaikan masa baktinya bersama Persija Jakarta.