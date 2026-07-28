Kontribusi Besar Berbuah Kontrak Baru, Makan Konate Resmi Bertahan di Isen Mulang FC

Makan Konate. (istimewa)
JawaPos.com - Isen Mulang FC memastikan salah satu pemain andalannya, Makan Konate, tetap menjadi bagian dari skuad untuk menghadapi musim 2026/27.
Gelandang asal Mali itu resmi memperpanjang masa baktinya setelah tampil konsisten sepanjang musim lalu.
Kepastian bertahannya pemain bernomor punggung 10 tersebut diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi Isen Mulang FC yang sebelumnya bernama Adhyaksa FC.
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Dalam unggahannya, klub memberikan pesan singkat yang menegaskan bahwa perjalanan Konate bersama tim masih akan berlanjut.
"MK10 @makankonate10 tetap di sini. The story continues. Makan Konate stays with Adhyaksa FC!" tulis Isen Mulang FC dalam pengumuman resminya.
Perpanjangan kontrak ini menjadi kabar positif bagi tim yang tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi musim baru. Kehadiran Konate dinilai masih sangat penting berkat pengalaman dan kualitas yang dimilikinya di kompetisi sepak bola Indonesia.
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Pada musim 2025/26, Konate kembali menunjukkan perannya sebagai motor serangan tim. Berdasarkan catatan statistik, mantan pemain Persib Bandung dan Persija Jakarta itu tampil dalam 22 pertandingan bersama Isen Mulang FC.
Dari jumlah penampilan tersebut, ia berhasil mencetak 11 gol dan menyumbangkan lima assist. Torehan itu menjadikannya salah satu pemain paling produktif di dalam skuad sekaligus sosok yang sering menjadi pembeda saat tim membutuhkan gol.
Tidak hanya berkontribusi lewat penyelesaian akhir, Konate juga dikenal memiliki visi bermain yang baik. Kemampuannya mengatur tempo permainan, mengalirkan bola, hingga membuka ruang bagi rekan setim membuat perannya sulit tergantikan di lini tengah maupun saat membantu serangan.
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