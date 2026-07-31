Adhyaksa FC Datangkan Muhammad Indra Feri, Bek Muda FC Bekasi City Siap Tampil di Liga 1

JawaPos.com - Adhyaksa FC terus mematangkan komposisi pemain menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026/27.

Terbaru, klub resmi mengamankan jasa bek muda Indonesia, Muhammad Indra Feri Faroni, yang sebelumnya memperkuat FC Bekasi City pada musim lalu.

Kehadiran Indra Feri menjadi bagian dari upaya Adhyaksa FC memperkuat kedalaman skuad, khususnya di sektor pertahanan.

Klub berharap pemain berusia 25 tahun itu mampu memberikan kontribusi sejak awal musim dan menambah pilihan bagi tim pelatih dalam meracik strategi.

Lahir di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada 28 Maret 2001, Indra Feri dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki kecepatan serta mobilitas tinggi.

Posisi utamanya adalah bek kanan, namun ia juga mampu dimainkan sebagai sayap kanan maupun gelandang bertahan.

Kemampuan bermain di beberapa posisi tersebut menjadi nilai lebih yang dapat dimanfaatkan Adhyaksa FC sepanjang musim.

Bagi Indra Feri, bergabung dengan Adhyaksa FC menjadi langkah penting dalam perjalanan kariernya. Kesempatan tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia merupakan impian yang telah lama ia nantikan sejak masih kecil.