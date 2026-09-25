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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 25 September 2026 | 15.06 WIB

Persiba Balikpapan Bidik Kemenangan Perdana, Siapkan Strategi Hadapi De Red FC

Pelatih Persiba Balikpapan, Sudirman. (Istimewa) - Image

Pelatih Persiba Balikpapan, Sudirman. (Istimewa)

JawaPos.com - Persiba Balikpapan mengusung misi bangkit saat menghadapi De Red FC pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Jumat (25/9) malam.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Beruang Madu untuk mendapatkan poin perdana sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen Grup B. Persiba saat ini masih berada di dasar klasemen dengan koleksi minus empat poin.

Situasi tersebut tidak lepas dari sanksi pengurangan empat poin yang diterima Persiba akibat persoalan administrasi. Di sisi lain, tim asuhan Sudirman juga belum mampu meraih poin setelah menelan dua kekalahan pada dua pertandingan awal.

Persiba kalah 2-3 dari RANS Nusantara FC pada laga pertama, sebelum kembali tumbang 0-1 ketika menghadapi Persela Lamongan.

Pelatih Persiba, Sudirman, memastikan timnya sudah melakukan evaluasi setelah dua hasil tersebut. Ia menilai De Red FC bukan lawan yang mudah karena memiliki semangat bertanding tinggi hingga pertandingan berakhir.

"Besok Persiba akan menghadapi De Red FC, tim yang menurut saya punya gaya bermain baik dan bertarung sampai akhir. Tentunya di pertandingan ini kami ingin meraih poin maksimal," kata Sudirman dalam konferensi pers, Kamis (24/9).

Sudirman juga menegaskan Persiba akan tampil menyerang sejak awal pertandingan. Program latihan selama sepekan terakhir turut difokuskan untuk memperbaiki kondisi fisik pemain yang sempat mengalami kendala akibat padatnya jadwal pertandingan.

Menurutnya, tim pelatih tidak hanya memberikan latihan fisik, tetapi juga mengombinasikannya dengan materi taktik agar pemain tetap dalam kondisi siap bertanding.

"Dengan waktu yang pendek, tidak mungkin melatih fokus hanya pada satu sesi fisik saja. Kami selalu memix latihan. Mudah-mudahan di pertandingan ketiga ini kondisi fisik yang kemarin agak kedodoran bisa diatasi sehingga kami bisa bermain offensive dari awal sampai akhir," ujarnya.

Editor: Banu Adikara
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