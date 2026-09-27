Prediksi Skor Jerman vs Yunani di Liga Nations UEFA: Die Mannschaft Menang Tipis di WWK Arena

Jurgen Klopp membawa Jerman memburu kemenangan pertama saat menghadapi Yunani di WWK Arena. (Timnas Jerman)
JawaPos.com — Jerman diprediksi meraih kemenangan tipis atas Yunani dalam lanjutan Liga Nations UEFA di WWK Arena, Augsburg, Senin (28/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah Die Mannschaft hanya bermain imbang melawan Belanda pada laga pembuka era Jurgen Klopp, sedangkan Yunani datang dengan modal kemenangan dramatis atas Serbia.
Jerman akan menjamu Yunani di WWK Arena, Augsburg, dengan target meraih kemenangan pertama sejak Jurgen Klopp dipercaya menangani Die Mannschaft, setelah laga debutnya berakhir imbang 1-1 melawan Belanda di Amsterdam.
Hasil tersebut sempat membuat Jerman berada di jalur kemenangan sebelum Cody Gakpo mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-92.
Hasil imbang tersebut menjadi bagian dari catatan Jerman dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, yakni tiga kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.
Bermain di kandang sendiri untuk pertama kalinya sejak kegagalan memalukan di Piala Dunia, Jerman diperkirakan memiliki motivasi tambahan untuk tampil lebih meyakinkan.
Kehadiran Klopp juga membuat pertandingan ini menjadi ujian penting bagi proyek baru Jerman menjelang agenda besar berikutnya.
Die Mannschaft tentu ingin segera mendapatkan kemenangan perdana agar awal era mantan pelatih Liverpool tersebut tidak kembali diwarnai hasil yang kurang maksimal.
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Yunani tidak datang ke Augsburg hanya untuk bertahan karena mereka membawa modal tiga poin dari pertandingan pertama Liga Nations UEFA.
Piratiko sukses mengalahkan Serbia melalui comeback 2-1 setelah sempat tertinggal akibat gol cepat tuan rumah pada menit keempat.
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