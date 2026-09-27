Prediksi Skor Jerman vs Yunani di Liga Nations UEFA: Die Mannschaft Menang Tipis di WWK Arena

JawaPos.com — Jerman diprediksi meraih kemenangan tipis atas Yunani dalam lanjutan Liga Nations UEFA di WWK Arena, Augsburg, Senin (28/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah Die Mannschaft hanya bermain imbang melawan Belanda pada laga pembuka era Jurgen Klopp, sedangkan Yunani datang dengan modal kemenangan dramatis atas Serbia.

Jerman Memburu Kemenangan Pertama Era Jurgen Klopp Jerman akan menjamu Yunani di WWK Arena, Augsburg, dengan target meraih kemenangan pertama sejak Jurgen Klopp dipercaya menangani Die Mannschaft, setelah laga debutnya berakhir imbang 1-1 melawan Belanda di Amsterdam.

Hasil tersebut sempat membuat Jerman berada di jalur kemenangan sebelum Cody Gakpo mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-92.

Hasil imbang tersebut menjadi bagian dari catatan Jerman dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, yakni tiga kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.

Bermain di kandang sendiri untuk pertama kalinya sejak kegagalan memalukan di Piala Dunia, Jerman diperkirakan memiliki motivasi tambahan untuk tampil lebih meyakinkan.

Kehadiran Klopp juga membuat pertandingan ini menjadi ujian penting bagi proyek baru Jerman menjelang agenda besar berikutnya.

Die Mannschaft tentu ingin segera mendapatkan kemenangan perdana agar awal era mantan pelatih Liverpool tersebut tidak kembali diwarnai hasil yang kurang maksimal.

Yunani Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi Yunani tidak datang ke Augsburg hanya untuk bertahan karena mereka membawa modal tiga poin dari pertandingan pertama Liga Nations UEFA.