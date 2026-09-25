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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 25 September 2026 | 14.09 WIB

28 Pemain Baru Jadi Tantangan Borneo FC, Mauro Jeronimo Bicara Pentingnya Chemistry Tim

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo. (Istimewa) - Image

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo. (Istimewa)

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda menghadapi tantangan tersendiri pada awal kompetisi Super League 2026/2027.

Pelatih kepala Mauro Jeronimo menyebut proses membangun chemistry menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus dijalani Pesut Etam musim ini.

Hal tersebut tidak terlepas dari perubahan besar dalam komposisi skuad. Borneo FC memiliki 28 pemain baru yang harus disatukan dalam satu tim. Mauro memahami kondisi tersebut membuat performa tim pada awal musim masih bisa mengalami naik turun.

Menurut pelatih asal Portugal itu, chemistry antarpemain tidak mungkin terbentuk dalam waktu singkat. Para pemain membutuhkan kesempatan untuk saling mengenal, memahami karakter, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan rekan setimnya.

“Kita berbicara tentang chemistry tim. Kami memiliki 28 pemain baru. Jadi kita mengerti untuk awal musim, itu akan naik turun. Kita harus realistis, tetap membumi, dan bekerja keras. Chemistry antara manusia, tidak terjadi dalam semalam,” ujar Mauro Jeronimo.

Mauro kemudian menggambarkan proses tersebut seperti hubungan personal. Menurutnya, seseorang membutuhkan waktu untuk mengenal orang lain sebelum akhirnya bisa memahami karakter dan kebiasaan masing-masing.

“Sama halnya ketika kamu punya pacar, kamu pergi ke bioskop, kamu pergi makan malam, kamu pergi ke tim sepak bola sama persis. Para pemain yang latihan setiap hari, mereka harus saling mengenal, mereka harus memahami kelemahan dan kekuatan mereka,” katanya.

Meski membutuhkan waktu, Mauro menegaskan Borneo FC tetap memiliki tuntutan untuk meraih hasil positif. Baginya, proses membangun tim tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan target kemenangan.

“Kita harus terhubung, kita harus menang. Inilah kenyataan sepak bola. Kami tidak punya waktu untuk mengembangkan tim dan tidak menang. Karena jika kita tidak menang, maka tidak akan ada pertumbuhan,” tegasnya.

Editor: Banu Adikara
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