Borneo FC Raih Kemenangan Perdana, Mauro Jeronimo Ungkap Masalah yang Harus Segera Dibenahi

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mulai menemukan momentum positif di BRI Super League 2026/27.

Setelah menelan kekalahan pada laga pembuka saat menjamu Persija Jakarta, Pesut Etam mampu bangkit dengan meraih kemenangan di markas Persijap Jepara.

Borneo FC menang tipis 1-0 dalam pertandingan pekan kedua.

Hasil tersebut menjadi kemenangan perdana mereka musim ini sekaligus membuat tim mengoleksi tiga poin dan menempati posisi ke-10 klasemen sementara.

Meski berhasil membawa pulang tiga poin, pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo menilai, masih ada sejumlah hal yang harus diperbaiki.

Salah satu perhatian utama adalah kemampuan tim menjaga kontrol pertandingan hingga peluit akhir.

Menurut Mauro, pertandingan menghadapi Persijap berjalan seperti yang sudah diperkirakan.

Bermain di kandang lawan dengan dukungan penuh suporter tuan rumah membuat Borneo FC harus menghadapi pertandingan yang tidak mudah.