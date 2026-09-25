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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 25 September 2026 | 13.51 WIB

Wonderkid Persebaya Surabaya Dipanggi Bela Timnas Indonesia U-20 di Asian Cup 2027

Aleandro Alan Maulana kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia U-20 untuk persiapan menuju AFC U-20 Asian Cup 2027. (Instagram @aleandroo.01) - Image

Aleandro Alan Maulana kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia U-20 untuk persiapan menuju AFC U-20 Asian Cup 2027. (Instagram @aleandroo.01)

JawaPos.com — Aleandro Alan Maulana kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia U-20 untuk menjalani persiapan menuju AFC U-20 Asian Cup 2027.

Gelandang muda Persebaya Surabaya berusia 18 tahun itu akan mengikuti pemusatan persiapan di Jakarta dan uji tanding melawan Timnas Tiongkok U-20 di Xianghe, Tiongkok.

Alan Maulana Kembali Dipanggil Timnas Indonesia U-20

Kepercayaan kembali diberikan kepada Alan Maulana setelah PSSI memasukkan namanya dalam agenda Timnas Indonesia U-20.

Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat PSSI bernomor 5445/AGB/872/IX-2026 yang mengatur rangkaian persiapan Garuda Muda menuju agenda internasional berikutnya.

Dalam surat tersebut, Alan bersama pemain lain diminta bergabung di Jakarta pada 28 September 2026.

Program pemusatan persiapan dijadwalkan berlangsung hingga 6 Oktober 2026 sebelum para pemain menjalani agenda uji tanding menghadapi Tiongkok U-20 di Xianghe, Tiongkok.

“Dimohon yang bersangkutan sudah dapat bergabung di Jakarta pada tanggal 28 September 2026,” tulis surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.

Agenda ini menjadi kesempatan penting bagi Alan untuk kembali merasakan persaingan bersama pemain-pemain muda terbaik Indonesia.

Pemanggilan tersebut sekaligus menunjukkan perjalanan Alan bersama Garuda Muda masih berlanjut setelah tampil pada babak Kualifikasi Piala Asia U-20.

Editor: Banu Adikara
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