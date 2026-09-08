Indonesia Lolos ke Piala Asia U-20, Alan Maulana Bawa Modal Penting untuk Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Aleandro Alan Maulana menjadi salah satu pemain muda Persebaya yang mendapat pengalaman berharga bersama Timnas Indonesia U-20.

Ia ikut ambil bagian dalam keberhasilan Garuda Muda memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-20 2027.

Alan menjadi satu-satunya pemain Persebaya yang masuk skuad final Timnas Indonesia U-20 untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di Laos. Pemain berusia 18 tahun itu mendapat kesempatan tampil dalam tiga pertandingan Grup H.

Puncaknya terjadi ketika Indonesia menghadapi Australia U-20 di Lao National Stadium, Minggu (6/9/2026). Alan tampil sejak menit pertama dan bermain penuh hingga laga berakhir.

Indonesia kemudian mengunci kemenangan 2-0 sekaligus memastikan tempat di putaran final.

Sebelumnya, Alan juga dipercaya tampil dalam dua pertandingan lainnya.

Dari tiga laga yang dijalani, ia mendapatkan dua kesempatan sebagai starter dan satu kali masuk sebagai pemain pengganti.

Tidak hanya mendapatkan menit bermain, Alan juga sempat menyumbangkan assist ketika Indonesia menghadapi Laos. Pengalaman tersebut menjadi tambahan penting bagi perjalanan kariernya yang masih panjang.

" Saya tentu merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan Timnas Indonesia sampai akhirnya lolos ke putaran final Piala Asia U-20. Pengalaman selama di timnas sangat berharga bagi saya," ujar Alan.