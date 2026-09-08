Persebaya Surabaya Tak Pernah Kehabisan Talenta! Alan Bawa Pelajaran dari Timnas Indonesia U-20

Aleandro Alan Maulana saat memperkuat Timnas Indonesia U-20 dalam Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Pengalaman bersama Garuda Muda menjadi bekal penting bagi pemain muda Persebaya Surabaya. (Instagram @aleandroo.01)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali punya cerita dari talenta mudanya setelah Aleandro Alan Maulana ikut membawa Timnas Indonesia U-20 lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok.
Pemain 18 tahun itu tampil penuh saat Garuda Muda menang 2-0 atas Australia pada Minggu (6/9/2026), sekaligus menutup Kualifikasi Piala Asia U-20 dengan catatan penting.
Baca Juga:Rachmat Irianto Apresiasi Dukungan Bonek di Lampung, Persebaya Bidik 3 Poin di Laga Kontra PSIM
Alan menjadi satu-satunya penggawa Persebaya Surabaya yang masuk skuad final Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 setelah sebelumnya dipanggil bersama 25 pemain lainnya.
Persebaya Surabaya sejatinya memiliki dua wakil pada tahap awal pemanggilan, termasuk Dimas Adi Prasetyo, tetapi hanya Alan yang bertahan hingga skuad final.
Indonesia tergabung di Grup H bersama Australia, Laos, dan Malaysia.
Dari tiga pertandingan, skuad asuhan Nova Arianto membukukan dua kemenangan dan satu hasil imbang untuk memastikan tiket menuju putaran final Piala Asia U-20 2027.
Alan pun mendapat kepercayaan tampil dalam seluruh pertandingan. Dua laga dijalaninya sebagai starter hingga peluit akhir, sedangkan satu pertandingan lainnya dimainkan dari bangku cadangan.
Kontribusinya juga tidak berhenti pada menit bermain. Alan mencatatkan satu assist ketika Indonesia menghadapi Laos, sebelum tampil penuh saat Garuda Muda mengalahkan Australia 2-0 di Stadion Lao National Stadium, KM16.
Baca Juga:Bernardo Tavares Soroti Mental Persebaya! Gagal Pertahankan Keunggulan Kontra Bhayangkara FC
Bagi Alan, keberhasilan lolos ke putaran final bukan sekadar pencapaian bersama timnas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju