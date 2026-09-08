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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 8 September 2026 | 13.21 WIB

Persebaya Surabaya Tak Pernah Kehabisan Talenta! Alan Bawa Pelajaran dari Timnas Indonesia U-20

Aleandro Alan Maulana saat memperkuat Timnas Indonesia U-20 dalam Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Pengalaman bersama Garuda Muda menjadi bekal penting bagi pemain muda Persebaya Surabaya. (Instagram @aleandroo.01) - Image

Aleandro Alan Maulana saat memperkuat Timnas Indonesia U-20 dalam Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Pengalaman bersama Garuda Muda menjadi bekal penting bagi pemain muda Persebaya Surabaya. (Instagram @aleandroo.01)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali punya cerita dari talenta mudanya setelah Aleandro Alan Maulana ikut membawa Timnas Indonesia U-20 lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok.

Pemain 18 tahun itu tampil penuh saat Garuda Muda menang 2-0 atas Australia pada Minggu (6/9/2026), sekaligus menutup Kualifikasi Piala Asia U-20 dengan catatan penting.

Alan Jadi Wakil Persebaya di Timnas Indonesia U-20

Alan menjadi satu-satunya penggawa Persebaya Surabaya yang masuk skuad final Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 setelah sebelumnya dipanggil bersama 25 pemain lainnya.

Persebaya Surabaya sejatinya memiliki dua wakil pada tahap awal pemanggilan, termasuk Dimas Adi Prasetyo, tetapi hanya Alan yang bertahan hingga skuad final.

Indonesia tergabung di Grup H bersama Australia, Laos, dan Malaysia.

Dari tiga pertandingan, skuad asuhan Nova Arianto membukukan dua kemenangan dan satu hasil imbang untuk memastikan tiket menuju putaran final Piala Asia U-20 2027.

Alan pun mendapat kepercayaan tampil dalam seluruh pertandingan. Dua laga dijalaninya sebagai starter hingga peluit akhir, sedangkan satu pertandingan lainnya dimainkan dari bangku cadangan.

Kontribusinya juga tidak berhenti pada menit bermain. Alan mencatatkan satu assist ketika Indonesia menghadapi Laos, sebelum tampil penuh saat Garuda Muda mengalahkan Australia 2-0 di Stadion Lao National Stadium, KM16.

Pengalaman Internasional Jadi Bekal Berharga

Bagi Alan, keberhasilan lolos ke putaran final bukan sekadar pencapaian bersama timnas.

Editor: Banu Adikara
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