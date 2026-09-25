Prediksi Skor Persiba Balikpapan vs De Red FC di Championship: Beruang Madu Menang Tipis!

Persiba Balikpapan diprediksi menang tipis 1-0 atas De Red FC pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan. (Persiba)
JawaPos.com — Persiba Balikpapan diprediksi meraih kemenangan tipis 1-0 atas De Red FC pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Jumat (25/9/2026) malam.
Kedua tim sama-sama belum menang dari dua laga awal Grup B, sehingga pertandingan ini menjadi momentum penting untuk mencari tiga poin pertama.
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Persiba Balikpapan datang ke pertandingan melawan De Red FC dengan catatan dua kekalahan dari dua laga awal Pegadaian Championship 2026/2027.
Tim asal Balikpapan itu kalah 2-3 dari RANS Nusantara FC pada laga perdana sebelum kembali takluk 0-1 dari Persela Lamongan.
Pertandingan kontra RANS Nusantara FC berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (13/9/2026).
Persiba Balikpapan sempat mencetak dua gol dan berada dalam posisi unggul, tetapi RANS Nusantara FC mampu membalikkan keadaan pada babak kedua hingga menang 3-2.
Persiba kemudian menghadapi Persela Lamongan di Stadion Surajaya, Sabtu (19/9/2026).
Skor 0-0 bertahan hingga mendekati akhir pertandingan sebelum Juninho Cabral mencetak gol pada menit ke-89 untuk membawa Persela menang 1-0.
Hasil tersebut membuat Persiba belum memperoleh poin dari dua pertandingan di lapangan.
Persiba juga mendapatkan pengurangan empat poin berdasarkan keputusan federasi sehingga berada di posisi kesembilan dengan minus empat poin.
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