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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 25 September 2026 | 13.51 WIB

Prediksi Skor Persiba Balikpapan vs De Red FC di Championship: Beruang Madu Menang Tipis!

Persiba Balikpapan diprediksi menang tipis 1-0 atas De Red FC pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan. (Persiba) - Image

Persiba Balikpapan diprediksi menang tipis 1-0 atas De Red FC pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan. (Persiba)

JawaPos.com — Persiba Balikpapan diprediksi meraih kemenangan tipis 1-0 atas De Red FC pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Jumat (25/9/2026) malam.

Kedua tim sama-sama belum menang dari dua laga awal Grup B, sehingga pertandingan ini menjadi momentum penting untuk mencari tiga poin pertama.

Persiba Balikpapan Membawa Modal Dua Kekalahan

Persiba Balikpapan datang ke pertandingan melawan De Red FC dengan catatan dua kekalahan dari dua laga awal Pegadaian Championship 2026/2027.

Tim asal Balikpapan itu kalah 2-3 dari RANS Nusantara FC pada laga perdana sebelum kembali takluk 0-1 dari Persela Lamongan.

Pertandingan kontra RANS Nusantara FC berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (13/9/2026).

Persiba Balikpapan sempat mencetak dua gol dan berada dalam posisi unggul, tetapi RANS Nusantara FC mampu membalikkan keadaan pada babak kedua hingga menang 3-2.

Persiba kemudian menghadapi Persela Lamongan di Stadion Surajaya, Sabtu (19/9/2026).
Skor 0-0 bertahan hingga mendekati akhir pertandingan sebelum Juninho Cabral mencetak gol pada menit ke-89 untuk membawa Persela menang 1-0.

Hasil tersebut membuat Persiba belum memperoleh poin dari dua pertandingan di lapangan.

Persiba juga mendapatkan pengurangan empat poin berdasarkan keputusan federasi sehingga berada di posisi kesembilan dengan minus empat poin.

Editor: Banu Adikara
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