Karier Asnawi Mangkualam Abroad, Satu-satunya yang Belum Kembali!

JawaPos.com - Asnawi Mangkualam menjadi salah satu pemain Indonesia yang masih bertahan meniti karier di luar negeri.

Bek kanan berusia 27 tahun itu tercatat sudah menjalani perjalanan abroad sejak 2021 dan hingga kini belum memutuskan untuk kembali ke Liga Indonesia.

Konsistensi Asnawi menjadi catatan tersendiri di tengah semakin banyaknya pemain Indonesia yang pernah merasakan pengalaman bermain di luar negeri.

Sejumlah nama yang sebelumnya berkarier di berbagai kompetisi asing kini telah kembali dan memperkuat klub-klub Indonesia.

Asnawi sendiri memulai petualangan abroad bersama Ansan Greeners di Korea Selatan pada 2021.

Setelah itu, ia melanjutkan kariernya bersama Jeonnam Dragons sebelum kemudian bermain di Thailand bersama Port FC.

Pengalaman tersebut membuat Asnawi menjadi salah satu pemain Indonesia yang cukup lama menjalani karier profesional di luar negeri.

Sementara itu, beberapa pemain yang sebelumnya mengikuti jejak abroad Asnawi kini telah kembali ke Indonesia.