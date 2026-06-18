Romantis di Danau Bratan Bali, Asnawi Mangkualam Resmi Lamar Yuriska Patricia

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari pesepak bola Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Asnawi membagikan momen spesial saat melamar sang kekasih, aktris Yuriska Patricia di kawasan Sanctua Bedugul, Bali.

Latar keindahan Danau Bratan yang dikelilingi pegunungan membuat prosesi lamaran itu terlihat begitu romantis.

Dalam video yang diunggah, Asnawi tampak berlutut di hadapan Yuriska Patricia sambil menyematkan cincin lamaran.

Suasana haru dan bahagia begitu terasa ketika Yuriska menerima lamaran sang kekasih. Pemandangan alam Bedugul yang sejuk semakin mempercantik momen sakral pasangan ini.

Unggahan itu langsung dibanjiri komentar ucapan selamat dari para sahabat dan rekan dekat keduanya.

Tak hanya penggemar, sejumlah pesepak bola dan para selebritas yang memang dekat dengan keduanya turut menyampaikan doa terbaik agar hubungan Asnawi dan Yuriska segera berlanjut ke jenjang pernikahan.

Beberapa akun selebritas bahkan ikut membagikan ulang kabar bahagia tersebut di media sosial mereka.

Di balik momen penuh kebahagiaan itu, muncul pula cerita lucu yang menjadi perhatian warganet.

Banyak netizen ternyata mengira Yuriska sudah pernah menikah atau bahkan berstatus janda.