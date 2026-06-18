Romantis di Danau Bratan Bali, Asnawi Mangkualam Resmi Lamar Yuriska Patricia

Asnawi Mangkualam resmi melamar aktris Yustria Patricia di Sanctua Bedugul, Bali (Instagram @yuriskapatricia)
JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari pesepak bola Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Asnawi membagikan momen spesial saat melamar sang kekasih, aktris Yuriska Patricia di kawasan Sanctua Bedugul, Bali.
Latar keindahan Danau Bratan yang dikelilingi pegunungan membuat prosesi lamaran itu terlihat begitu romantis.
Dalam video yang diunggah, Asnawi tampak berlutut di hadapan Yuriska Patricia sambil menyematkan cincin lamaran.
Baca Juga: Kamari Tampil Ceria di Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner, Ini Rahasia Pola Makan Sehatnya
Suasana haru dan bahagia begitu terasa ketika Yuriska menerima lamaran sang kekasih. Pemandangan alam Bedugul yang sejuk semakin mempercantik momen sakral pasangan ini.
Unggahan itu langsung dibanjiri komentar ucapan selamat dari para sahabat dan rekan dekat keduanya.
Tak hanya penggemar, sejumlah pesepak bola dan para selebritas yang memang dekat dengan keduanya turut menyampaikan doa terbaik agar hubungan Asnawi dan Yuriska segera berlanjut ke jenjang pernikahan.
Beberapa akun selebritas bahkan ikut membagikan ulang kabar bahagia tersebut di media sosial mereka.
Di balik momen penuh kebahagiaan itu, muncul pula cerita lucu yang menjadi perhatian warganet.
Banyak netizen ternyata mengira Yuriska sudah pernah menikah atau bahkan berstatus janda.
Anggapan ini muncul karena karakter yang sering ia perankan dalam berbagai sinetron, di mana dirinya kerap memerankan sosok ibu atau perempuan yang telah berkeluarga.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan