Bonek Serbu Media Sosial Asnawi Mangkualam, Minta Tolong Titip Bruno Moreira di Port FC

JawaPos.com - Bonek menyerbu kolom komentar Instagram Asnawi Mangkualam. Hal tersebut terjadi setelah eks kapten Persebaya itu hengkang dan bermain di Port FC untuk musim 2026/2027.

Asnawi Mangkualam mengunggah momennya bersama Port FC selama musim 2025/2026. Dalam captionnya, dia mengenang setiap momen kemenangan, kekalahan, hingga absen karena cedera ACL.

Bek berusia 26 tahun tersebut menegaskan bahwa dirinya sudah kembali pulih dan tidak sabar menjalani musim depan. Asnawi Mangkualam juga berterima kasih kepada para pendukung Port FC.

"Season 25/26. Kemenangan, kekalahan, cedera, tekanan... kami berhasil melewati semuanya. Tapi kami mengakhirinya dengan trofi di tangan kami. Terima kasih atas semua dukungan tahun ini. Sampai jumpa musim depan. Aku akan kembali lebih kuat," tulis Asnawi Mangkualam di Instagram.

Postingan tersebut ternyata banyak dikomentari oleh Bonek. Sebab, Bruno Moreira akan menjadi rekan setim Asnawi di Port FC.

Mereka beramai-ramai untuk menitipkan dan menjaga Bruno Moreira kepada Asnawi di Port FC. "Titip si Bruno ya Asnawi dia anak baik," tulis komentar Bonek dari akun Instagram @ja***

Bonek juga berharap agar Asnawi berteman baik dengan Bruno Moreira di Port FC. "Oleh teman baru saiki cak...temanono Bruno yo cak," tulis komentar dari akun @fa****.

Jika dilihat dari posisi bermain, Asnawi dan Bruno bisa bekerja sama di sisi kiri. Meski berposisi sebagai bek kanan, pemain Timnas Indonesia tersebut selalu dimainkan di posisi bek kiri pada musim lalu.