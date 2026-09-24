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Andika Rachmansyah
Kamis, 24 September 2026 | 23.45 WIB

John Herdman: FIFA ASEAN Cup Jadi Kesempatan Indonesia Angkat Trofi

John Herdman menyebut FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai kesempatan besar bagi Timnas Indonesia meraih trofi perdana di hadapan suporter. John Herdman dan Kevin Diks di konferensi pers Timnas Indonesia vs Singapura. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

John Herdman menyebut FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai kesempatan besar bagi Timnas Indonesia meraih trofi perdana di hadapan suporter. John Herdman dan Kevin Diks di konferensi pers Timnas Indonesia vs Singapura. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia mendapat kesempatan besar untuk meraih trofi perdana di FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih John Herdman menyebut status tuan rumah dan dukungan suporter menjadi modal penting bagi skuad Garuda.

Hal tersebut disampaikan Herdman dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia kontra Singapura pada pertandingan pembuka Grup A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9) pukul 20.00 WIB.

“Ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk bermain di kandang dalam ajang FIFA ASEAN. Turnamen ini adalah yang pertama kalinya digelar, sekaligus menjadi kesempatan pertama bagi kami untuk mengangkat trofi dalam kompetisi ini,” kata Herdman dalam konferensi pers, Kamis (24/9/2026).

Herdman juga menyambut antusias pertemuan dengan Singapura. Menurutnya, laga tersebut menjadi momentum penting bagi para pemain Timnas Indonesia untuk kembali menyatu setelah cukup lama tidak berkumpul.

Selain itu, pertandingan melawan Singapura akan menjadi awal penerapan pendekatan baru yang disiapkan Herdman untuk Timnas Indonesia. Karena itu, laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dinilai penting bagi perkembangan skuad Garuda.

“Pertandingan besok menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi para pemain kami untuk kembali menyatu. Bagi sebagian pemain, sudah tiga bulan sejak kami terakhir kali bermain, sementara bagi yang lain, ini merupakan pengalaman pertama mereka dalam sistem dan pendekatan baru yang kami terapkan dalam pertandingan,” terang Herdman.

Herdman memastikan persiapan Timnas Indonesia berjalan dengan baik. Intensitas latihan yang tinggi disebut menjadi bagian dari persiapan skuad Garuda sebelum menghadapi Singapura.

“Jadi, ini menjadi waktu yang sangat menarik bagi seluruh tim. Energi para pemain sangat tinggi, intensitas latihan juga luar biasa, dan yang bisa saya katakan adalah kami sangat antusias untuk tampil dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para suporter besok malam,” pungkas Herdman.

Timnas Indonesia dapat diperkuat sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri pada FIFA ASEAN Cup 2026.

Editor: Hendra
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