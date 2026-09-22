Bernardo Tavares Utang 2 Poin, Persebaya Surabaya Bertekad Bangkit Lawan Isenmulang Kalteng FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membidik tiga poin saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 setelah kehilangan dua poin ketika ditahan 1-1 Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (19/9/2026).

Hasil tersebut membuat Green Force mengoleksi lima poin dan berada di posisi ketujuh klasemen sementara.

Bernardo Tavares Ingin Tebus Dua Poin yang Hilang Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak ingin hasil imbang kontra Garudayaksa FC berlarut-larut.

Juru taktik berlisensi UEFA Pro tersebut langsung mengarahkan fokus tim kepada laga tandang menghadapi Isenmulang Kalteng FC setelah jeda internasional.

Laga pekan keempat pada 9 Oktober mendatang menjadi kesempatan Francisco Rivera dkk untuk memperbaiki perolehan poin.

Bernardo Tavares bahkan menyebut timnya memiliki dua poin yang seharusnya bisa diamankan ketika bermain di kandang sendiri.

“Kini, kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober, guna mencoba meraih kembali dua poin yang hilang melalui laga tandang,” kata Bernardo Tavares.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan target Persebaya Surabaya bukan sekadar menghindari kekalahan. Green Force akan berusaha membawa pulang tiga poin dari markas Isenmulang Kalteng FC.