Pernah Main di Persikabo, Striker asal Brasil Pedro Augusto Kini Gabung ke Dewa United

Dewa United mendatangkan striker Brasil Pedro Augusto. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC kembali menambah amunisi di lini depan menjelang penutupan bursa transfer BRI Super League 2026/27.
Klub berjuluk Banten Warrior tersebut mendatangkan striker asal Brasil, Pedro Augusto Cabral Carvalho.
Transfer Pedro diumumkan pada hari terakhir bursa transfer. Kehadiran pemain berusia 27 tahun itu diharapkan bisa menambah pilihan di lini depan Dewa United untuk menjalani kompetisi musim ini.
Pedro merupakan penyerang yang berposisi sebagai striker. Pemain kelahiran Itabuna, Brasil, 26 Maret 1999 tersebut memiliki postur 1,87 meter dan menggunakan kaki kanan sebagai kaki dominan.
Sebelum bergabung dengan Dewa United, Pedro tercatat memperkuat sejumlah klub di beberapa negara. Karier profesionalnya dimulai bersama klub Brasil, América Mineiro, pada 2019.
Setelah itu, ia sempat bermain untuk Passo Fundo, América-RJ, Serra Macaense, hingga Paraná. Pedro kemudian melanjutkan perjalanan kariernya ke Eropa dengan memperkuat KF Egnatia di Albania pada periode 2021-2022.
Bersama Egnatia, Pedro tampil dalam 27 pertandingan liga dan mencetak 10 gol. Setelah kembali ke Brasil dan sempat memperkuat Serra Macaense, ia kemudian bermain untuk Flamurtari di Albania pada 2023.
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Pada tahun yang sama, Pedro pernah mencicipi kompetisi sepak bola Indonesia dengan memperkuat Persikabo 1973. Ia mencatatkan 12 penampilan dan mencetak tiga gol.
Setelah itu, pemain dengan nama lengkap Pedro Augusto Cabral Carvalho tersebut melanjutkan kariernya ke Bolivia bersama Guabirá. Pada musim 2024, ia mencatatkan 20 penampilan di kompetisi domestik dan mengoleksi 10 gol.
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