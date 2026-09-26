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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 26 September 2026 | 16.58 WIB

Persija U-20 Hadapi Dewa United di Laga Pembuka EPA ONE, Bblitz Tarigan Minta Pemain Santai

Pelatih Persija U-20, Bblitz Tarigan. (Istimewa) - Image

Pelatih Persija U-20, Bblitz Tarigan. (Istimewa)

JawaPos.com - Persija U-20 mulai bersiap menghadapi persaingan Elite Pro Academy (EPA) ONE 2026/2027 yang akan dimulai pada 3 Oktober 2026. Pada pertandingan pertama fase grup, Macan Kemayoran muda langsung mendapat tantangan tandang dengan menghadapi Dewa United.

Pelatih Persija U-20, Bblitz Tarigan, menilai pertandingan pembuka akan menjadi kesempatan penting bagi para pemain untuk merasakan atmosfer kompetisi yang sebenarnya.

Menurutnya, tantangan utama bukan sekadar bermain di kandang lawan, tetapi bagaimana pemain mampu beradaptasi dengan situasi pertandingan.

Persija U-20 sebelumnya telah menjalani sejumlah pertandingan uji coba sebagai bagian dari persiapan pramusim.

Laga-laga tersebut mempertemukan mereka dengan tim yang memiliki level permainan setara hingga lawan yang berada di atas kelompok usia mereka.

Rangkaian uji coba tersebut menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi kompetisi yang lebih kompetitif. Dari sisi fisik maupun mental, Bblitz menilai anak asuhnya sudah memiliki modal yang cukup untuk memulai perjalanan di EPA ONE musim ini.

Akademi Persija juga memasang target untuk membawa tim melangkah sejauh mungkin hingga fase akhir kompetisi.

Selain mengejar hasil, target tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak pengalaman dan menit bermain kepada para pemain muda.

Meski memiliki target tinggi, Bblitz meminta anak asuhnya tidak bermain dengan beban berlebihan. Ia ingin para pemain tetap menikmati pertandingan dan berani menunjukkan kemampuan mereka ketika berada di lapangan.

Editor: Banu Adikara
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