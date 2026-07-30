3 Fakta Menarik Dimas Drajad: Striker Baru PSS Sleman Pernah Juara dan Tajam Bersama Persikabo

Dimas Drajad resmi bergabung dengan PSS Sleman. Berikut tiga fakta menarik sang striker, mulai dari Persikabo hingga Persib Bandung. (Dok. PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman resmi memperkenalkan Dimas Drajad sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi musim 2026/2027. Kehadiran penyerang berpengalaman itu diharapkan mampu menambah ketajaman lini depan Super Elja dalam mengarungi kompetisi Liga 1.
Pengumuman perekrutan Dimas Drajad disampaikan melalui akun media sosial resmi PSS Sleman.
"Garis depan memiliki komandan baru. Striker baru kita siap memimpin misi! Selamat datang, Dimas Drajad!" tulis PSS Sleman.
Dengan pengalaman bermain di sejumlah klub Liga 1 hingga level Timnas Indonesia, Dimas diharapkan menjadi salah satu andalan di sektor penyerangan. Berikut tiga fakta menarik tentang striker berusia 29 tahun tersebut.
Dimas Drajad menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya bersama Persikabo. Berdasarkan data Transfermarkt, ia mencatatkan 28 gol dan 18 assist sepanjang memperkuat klub tersebut sejak 2016 hingga musim 2023/2024.
Musim 2021/2022 menjadi periode paling produktifnya. Saat itu Dimas mencetak 11 gol dan enam assist di Liga 1, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penyerang lokal paling tajam.
Setelah meninggalkan Persikabo, Dimas bergabung dengan Persib Bandung. Bersama Maung Bandung, ia ikut mengantarkan tim meraih gelar Super League musim 2024/2025.
Pada musim tersebut, Dimas tampil dalam 14 pertandingan dengan kontribusi dua gol dan dua assist.
Persaingan ketat di lini depan Persib membuat Dimas Drajad dipinjamkan ke Malut United.
Namun, masa peminjamannya belum berjalan sesuai harapan. Dari 12 pertandingan yang dijalani, Dimas belum berhasil mencetak gol sehingga gagal menunjukkan produktivitas seperti saat membela Persikabo.
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