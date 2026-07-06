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Andre Rizal Hanafi
Senin, 6 Juli 2026 | 15.05 WIB

Persiapan Matang Semen Padang FC Dimulai, Andre Rosiade Incar Gelar Juara dan Tiket Promosi Super League

Andre Rosiade (kemeja putih) optimistis Semen Padang FC bakal kembali promosi ke Super League. (Instagram/@andre_rosiade) - Image

Andre Rosiade (kemeja putih) optimistis Semen Padang FC bakal kembali promosi ke Super League. (Instagram/@andre_rosiade)

JawaPos.com - Semen Padang FC menunjukkan keseriusannya menghadapi kompetisi Championship musim 2026/2027.

Manajemen Kabau Sirah memilih memulai persiapan lebih awal agar tim memiliki waktu yang cukup untuk membangun kekompakan sekaligus meningkatkan kondisi fisik para pemain sebelum musim resmi dimulai.

Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Semen Padang FC, Andre Rosiade, saat meninjau langsung latihan perdana tim di Lapangan ISCI, Tangerang. Menurutnya, mayoritas pemain, baik yang dipertahankan maupun wajah baru, sudah bergabung dalam sesi latihan perdana.

Andre menyebut sekitar 90 persen pemain telah berkumpul. Dengan waktu persiapan yang mencapai hampir tiga bulan sebelum kick-off, ia berharap seluruh program yang disusun tim pelatih dapat berjalan maksimal.

"Kita sengaja mengambil jarak waktu yang cukup jauh dari kick-off agar persiapan tim benar-benar matang," ujar Andre.

Tidak hanya fokus pada latihan, Semen Padang FC juga melakukan pembenahan besar dalam komposisi skuad.

Pada bursa transfer kali ini, manajemen mendatangkan sejumlah pemain baru yang dinilai memiliki kualitas tinggi dan mampu meningkatkan daya saing tim.

Andre mengakui langkah tersebut memang tergolong agresif. Namun, keputusan itu diambil sebagai bagian dari upaya membangun tim yang siap bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus mengamankan tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Menurutnya, pemain-pemain yang direkrut merupakan sosok yang memenuhi standar kualitas pemain Tim Nasional sehingga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi performa tim sepanjang musim.

Editor: Edi Yulianto
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