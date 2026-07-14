Tak Mau Lama di Kasta Kedua, Semen Padang FC Usung Target Juara demi Promosi ke Super League

COO Semen Padang FC, Braditi Moulevey, di acara podcast Bincang Bola JawaPos.com. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Chief Operating Officer (COO) Semen Padang FC, Braditi Moulevey, menatap optimistis kompetisi Championship 2026/2027. Dia menegaskan skuad Kabau Sirah - julukan Semen Padang- menargetkan gelar juara demi kembali ke Super League.
Semen Padang benar-benar serius menatap kompetisi musim depan. Manajemen Kabau Sirah bisa dikatakan jor-joran di bursa transfer dengan mendatangkan banyak pemain bintang eks Super League seperti Rezaldi Hehanussa, Safrudin Tahar, Novri Setiawan, hingga Gian Zola.
Tak hanya komposisi pemain, manajemen juga menunjuk sosok pelatih berkualitas, yakni Nil Maizar. Kiprah pelatih berusia 56 tahun itu sudah tak perlu diragukan lagi. Ia sudah kenyang pengalaman di kompetisi sepak bola Tanah Air.
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Keseriusan ini dilakukan karena Semen Padang tak ingin berlama-lama bermain di kompetisi kasta kedua Indonesia. Seluruh elemen Kabau Sirah sepakat menargetkan gelar juara Championship 2026/2027 demi mengunci tiket promosi Super League 2027/2028.
“Memang semenjak Semen Padang degradasi dari Liga 1 ke Liga 2, kami semua langsung berbenah. Suporter, manajemen, dan seluruh pecinta Semen Padang, semuanya tak ingin berlama-lama di Liga 2,” kata Braditi Moulevey dalam acara podcast Bincang Bola JawaPos.com, Selasa (14/7/2026).
“Kita telah menyiapkan target dan target kita insyaallah pada musim ini adalah juara dan kembali ke Liga 1,” tegasnya.
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Skuad Semen Padang di bawah komando Nil Maizar bahkan telah memanaskan mesinnya sejak awal. Skuad Kabau Sirah diketahui telah melakukan latihan perdananya sejak awal Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen manajemen membawa Kabau Sirah eksis kembali di Super League.
Tak heran jika Semen Padang menggeber persiapannya sejak jauh-jauh hari. Sebab, Kabau Sirah juga tergabung dengan lawan berat di grup barat, yakni PSMS Medan, Persiraja Banda Aceh, PSPS Pekanbaru, Sumsel United, Bekasi City, Persikad Depok, PSGC Ciamis, PSIS Semarang, dan Persiku Kudus.
Braditi Moulevey menyadari rintangan yang akan dihadapi Semen Padang tidak akan mudah. Namun, ia tak ingin terlalu fokus pada lawan-lawan yang dihadapi. Dia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah mempersiapkan Kabau Sirah agar dapat mencapai target promosi ke Super League.
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