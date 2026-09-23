3,5 Tahun di Eropa! Jejak Karier Eks Wonderkid Persebaya Marselino Ferdinan Sebelum Gabung Persija

JawaPos.com — Marselino Ferdinan resmi bergabung dengan Persija Jakarta pada Rabu (23/9/2026) sore WIB setelah 3,5 tahun merantau di Eropa.

Eks wonderkid Persebaya Surabaya itu kembali ke Indonesia setelah menjalani perjalanan dari Liga Belgia, Inggris, hingga Slovakia sebelum akhirnya menjadi pemain Indonesia kedua dalam karier profesionalnya.

Marselino Ferdinan Resmi Jadi Pemain Persija Jakarta Persija Jakarta mengumumkan Marselino Ferdinan sebagai rekrutan baru menjelang penutupan bursa transfer musim panas Super League 2026/2027.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Persija Jakarta pada Rabu (23/9/2026) sore WIB dengan konsep kursi dan bola.

Konsep tersebut merujuk pada selebrasi Marselino Ferdinan saat membela Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Welcome to Persija, Marselino Ferdinan!" tulis Persija Jakarta dalam unggahan perkenalan pemain berusia 22 tahun tersebut.

Persija Jakarta menjadi klub Indonesia kedua bagi Marselino Ferdinan setelah sebelumnya mengawali karier profesional bersama Persebaya Surabaya.

Kepulangannya sekaligus menandai berakhirnya petualangan sang gelandang serang di kompetisi Eropa setelah sekitar 3,5 tahun.