Deltras FC Catat Dua Kemenangan Beruntun, Sulthon Fajar Ucapkan Terima Kasih untuk Masyarakat Sidoar

JawaPos.com - Deltras FC mengawali kompetisi Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil positif. The Lobster berhasil menyapu bersih dua pertandingan pertama dengan kemenangan.

Deltras FC kini menempati posisi puncak klasemen sementara Grup B.

Kemenangan terbaru Deltras FC didapat dengan cara yang cukup dramatis.

Menghadapi PS Barito Putera pada Minggu (20/9), tim asal Sidoarjo tersebut sempat berada dalam situasi sulit sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan dan mengamankan tiga poin.

Salah satu pemain yang punya peran penting dalam comeback tersebut adalah Sulthon Fajar.

Pemain Deltras FC itu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-67.

Gol tersebut menjadi titik balik bagi The Lobster untuk bangkit.

Setelah kedudukan kembali imbang, Deltras FC semakin percaya diri hingga akhirnya mampu mengamankan kemenangan atas Barito Putera.