Deltras FC Hentikan Dominasi Barito Putera, Leonard Puji Pemain Tampil Militan

Deltras FC menang 3-2 atas Barito Putera. Leonard Tupamahu memuji penampilan anak asuhnya yang tampil militan sepanjang laga. (Dok. Deltras FC IG)
JawaPos.com – Berakhir sudah hegemoni Barito Putera atas Deltras FC. Setelah tiga pertemuan terakhir selalu kalah, The Lobster akhirnya bisa menang.
Mereka unggul 3-2 atas Laskar Antasari di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, kemarin (20/9) sore. Padahal, The Lobster sempat dua kali tertinggal. Tim tamu mencetak gol melalui Aimar Iskandar pada menit ke-38.
Hassan Nader menyamakan skor tujuh menit berselang. Pada menit ke-48, Renan Alves mencetak gol kedua untuk Barito Putera. Namun, The Lobster melakukan comeback dengan mencetak dua gol. Masing-masing melalui Shulton Fajar pada menit ke-67 dan Jahabakhsh Taher pada menit ke-86.
Lantas, apa yang membuat The Lobster bisa membalikkan keadaan?
“Saya pikir anak-anak tahu kalau ini adalah laga besar. Untuk menjadi pemain besar, mereka harus tampil maksimal di laga seperti ini. Dan mereka bisa membuktikannya,” kata pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu setelah pertandingan.
Dia senang karena anak asuhnya tampil militan.
“Para pemain tampil dengan semangat tinggi sejak menit pertama sampai detik terakhir. Itu adalah sisi positif yang kami dapatkan,” tegasnya.
Hasil ini membuat The Lobster selalu menang dalam dua laga awal Championship 2026-2027.
“Tapi mari lupakan kemenangan ini karena banyak hal yang harus dibenahi,” tambahnya.
Namun, The Lobster memang menang setelah dua gol tim tamu dianulir. Pertama, gol Erwin Gerard yang terjadi pada menit ke-55. Sialnya, gol penyama kedudukan yang dicetak Aditya Daffa pada menit ke-90+4 juga dibatalkan.
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