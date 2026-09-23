Borong Dua Gol, Ezechiel Ndouassel Ungkap Kunci Kemenangan Perdana PSGC Ciamis

JawaPos.com - PSGC Ciamis meraih kemenangan perdana di Pegadaian Championship 2026/27. Laskar Singacala mengalahkan Sumsel United dengan skor 2-0 di Stadion Galuh Ciamis, Jumat (19/9).

Kemenangan tersebut terasa spesial karena menjadi tiga poin pertama PSGC setelah promosi ke Pegadaian Championship 2026/27.

Selain itu, kemenangan diraih di hadapan suporter sendiri pada laga kandang kedua musim ini.

Striker asing PSGC Ciamis Ezechiel Ndouassel menjadi aktor utama di balik kemenangan tersebut.

Mantan pemain Persib Bandung itu memborong seluruh gol PSGC dengan mencetak dua gol pada menit ke-36 dan 57.

Penampilan apik Ezechiel sekaligus mengantarkannya meraih penghargaan Player of the Match.

Namun, pemain yang juga pernah memperkuat Persela Lamongan tersebut menilai penghargaan individu bukan hal terpenting baginya.

Menurut Eze, kemenangan PSGC merupakan hasil kerja keras seluruh pemain setelah sebelumnya menelan kekalahan pada pertandingan perdana.