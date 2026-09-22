Cetak Dua Gol, Fellipe Veloso Tetap Kecewa De Red FC Gagal Raih Kemenangan Perdana

JawaPos.com - Fellipe Veloso tampil gemilang saat De Red FC menghadapi RANS Nusantara FC pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27. Striker asal Brasil itu mencetak dua gol, tetapi penampilan apiknya terasa kurang lengkap setelah De Red FC gagal mengamankan kemenangan.

Bermain di kandang sendiri, De Red FC sempat berada dalam posisi yang sangat menguntungkan.

Veloso mencetak gol pada menit ke-26 dan 45+5 untuk membawa timnya unggul 2-0 hingga babak pertama berakhir.

Keunggulan De Red FC semakin jauh setelah Moch Supriadi mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-53. Dengan keunggulan tiga gol, kemenangan perdana De Red FC di Pegadaian Championship 2026/27 terlihat sudah berada di depan mata.

Namun, situasi berubah dalam waktu kurang dari 40 menit. RANS Nusantara FC mampu bangkit dan mencetak tiga gol melalui Jan Martin Hoel Andersen pada menit ke-57, Ladji Malle menit ke-79, serta M. Inzaghi pada menit ke-90.

Skor 3-3 membuat De Red FC harus kembali menunda kemenangan pertamanya musim ini.

Veloso mengaku kecewa dengan hasil tersebut.

Menurutnya, De Red FC sudah menunjukkan permainan yang bagus, terutama pada babak pertama. Sayangnya, dua gol mudah yang bersarang di gawang timnya membuat pertandingan berubah.

"Awalnya kami menguasai pertandingan dan bermain sangat baik di babak pertama. Tapi kami akhirnya kebobolan dua gol mudah. Dua gol mudah itu kemudian jadi masalah," ujar Veloso.