PSMS Rilis Harga Tiket Lawan Persiku, Termurah Rp66 Ribu

JawaPos.com - Selain teknis, manajemen PSMS Medan juga telah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah menghadapi Persiku Kudus di Stadion Utama Sumatera Utara, Minggu (20/9) mendatang. Harga tiket untuk pertandingan ini pun telah dirilis.

Pertandingan melawan Persiku Kudus merupakan laga kandang perdana PSMS di Liga 2 Championship musim ini. Ini merupakan pertandingan kedua PSMS setelah sebelumnya bertandang ke markas Sumsel United.

Sebagai pertandingan kandang perdana, PSMS tentu tidak akan main-main. Persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari, termasuk kesiapan Stadion Utama Sumatera Utara dan fasilitas pendukung.

Kini, manajemen PSMS pun merilis daftar harga tiket untuk pertandingan kandang pertama ini. Harga tiket diumumkan melalui akun resmi PSMS, @official_psmsmedan.

"Tiket Reguler PSMS Medan 2026/27," bunyi pengumuman tersebut.

PSMS membagi Stadion Utama menjadi enam tribun atau kategori. Harganya tentu bervariasi. Harga tiket termurah, yakni Rp66.000, berlaku untuk Kategori 1 Utara, Kategori 2 Timur, dan Kategori 3 Selatan.

Kemudian, Rp110.000 untuk Kategori 1 Timur dan Kategori 2 Barat. Harga termahal yakni Kategori 1 Barat yang dibanderol Rp165.000 per laga.

Para setia PSMS Medan dapat mengakses tiket dan informasi lebih lanjut melalui laman resmi psms.id.

Sementara itu, secara teknis, tim PSMS terus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan kandang perdana ini. Ayam Kinantan membidik kemenangan di depan publik sendiri.