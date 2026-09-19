PSMS Medan Usung Misi Rebut 3 Poin Hadapi Persiku Kudus

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto (kiri) saat memaparkan persiapan timnya menghadapi Persiku Kudus pada laga lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027 yang akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Minggu (20/9) .ANTARA/Juraidi
JawaPos.com - PSMS Medan mengusung misi meraih hasil maksimal tiga poin saat menjamu Persiku Kudus pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/2027 yang akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Minggu (20/9) pukul 15.30 WIB.
Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto di Deli Serdang, Sabtu, memastikan seluruh pemain siap menghadapi Persiku, apalagi timnya telah melakukan persiapan selama enam hari setelah laga sebelumnya di Palembang melawan Sumsel United.
"Tim siap untuk menghadapi pertandingan besok melawan Persiku Kudus pasca kita kembali dari Sumsel. Ada persiapan enam hari, dan besok sore kita siap," katanya.
Eko menyadari pertandingan kandang perdana membawa motivasi tambahan bagi PSMS. Karena itu, ia berharap dukungan publik Sumatera Utara dapat menjadi energi bagi anak asuhnya untuk mengamankan tiga poin.
"Kita tahu home pertama di kandang besok sore. Kita kemarin memulai pertandingan away dan hasilnya seri. Besok kita pertama kali di Stadion Utama Sumatera Utara, pemain siap. Kita berharap dan optimis dengan pertandingan besok, mudah-mudahan tiga poin,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan Persiku tidak turun dengan komposisi pemain asing terbaik, Eko memilih tidak berspekulasi. Ia menegaskan PSMS tetap harus menghormati kekuatan lawan.
"Kita tidak tahu itu. Yang pasti kita waspada, kita tidak mau anggap remeh tim lawan. Semua tim ketika melawan tim lain adalah final, kita harus fight," katanya.
Sementara pemain PSMS Rizdjar Nurviat menegaskan seluruh pemain dan tim pelatih memiliki komitmen yang sama untuk mengamankan kemenangan di kandang.
"Tim sudah siap untuk pertandingan kedua. Kita tahu di pertandingan sebelumnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tim pelatih dan pemain juga sudah punya komitmen untuk mendapatkan tiga poin besok," katanya.
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Jawa Pos
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