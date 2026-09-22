Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 04.37 WIB

Makan Konate Kembali ke Kasta Tertinggi, Berharap Karhutla Kalteng Segera Berakhir

Makan Konate memperkuat Isenmulang Kalteng FC pada kompetisi BRI Super League. (Istimewa) - Image

Makan Konate memperkuat Isenmulang Kalteng FC pada kompetisi BRI Super League. (Istimewa)

JawaPos.com - Makan Konate kembali merasakan persaingan kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2026/27.

Setelah beberapa tahun bermain di kompetisi kasta kedua, pemain asal Mali tersebut kini memperkuat Isenmulang Kalteng FC di BRI Super League.

Konate bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia.

Dia pernah memperkuat sejumlah klub besar seperti Arema FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, hingga Sriwijaya FC.

Pengalaman panjang tersebut menjadi modal berharga saat dirinya kembali tampil di kompetisi level teratas.

Namun, kembalinya Konate ke Super League kali ini datang dalam situasi yang cukup berbeda.

Di tengah rasa senangnya kembali bermain di kasta tertinggi, dia juga harus menyaksikan kondisi Kalimantan Tengah yang tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Situasi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas Isenmulang Kalteng FC.

Untuk sementara, tim berjuluk Isenmulang itu belum dapat menjalani pertandingan di markas mereka di Palangka Raya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bernardo Tavares Utang 2 Poin, Persebaya Surabaya Bertekad Bangkit Lawan Isenmulang Kalteng FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Utang 2 Poin, Persebaya Surabaya Bertekad Bangkit Lawan Isenmulang Kalteng FC

Selasa, 22 September 2026 | 14.44 WIB

Persebaya Kehilangan Dua Poin! Bernardo Tavares Bidik Kemenangan Kontra Isenmulang - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Kehilangan Dua Poin! Bernardo Tavares Bidik Kemenangan Kontra Isenmulang

Selasa, 22 September 2026 | 10.00 WIB

Isenmulang Kalteng FC Terpuruk di Dasar Klasemen, Kenji Nishioka: Kami Butuh Kemenangan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Isenmulang Kalteng FC Terpuruk di Dasar Klasemen, Kenji Nishioka: Kami Butuh Kemenangan!

Senin, 21 September 2026 | 05.00 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore