Makan Konate Kembali ke Kasta Tertinggi, Berharap Karhutla Kalteng Segera Berakhir

Makan Konate memperkuat Isenmulang Kalteng FC pada kompetisi BRI Super League. (Istimewa)
JawaPos.com - Makan Konate kembali merasakan persaingan kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2026/27.
Setelah beberapa tahun bermain di kompetisi kasta kedua, pemain asal Mali tersebut kini memperkuat Isenmulang Kalteng FC di BRI Super League.
Konate bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia.
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Dia pernah memperkuat sejumlah klub besar seperti Arema FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, hingga Sriwijaya FC.
Pengalaman panjang tersebut menjadi modal berharga saat dirinya kembali tampil di kompetisi level teratas.
Namun, kembalinya Konate ke Super League kali ini datang dalam situasi yang cukup berbeda.
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Di tengah rasa senangnya kembali bermain di kasta tertinggi, dia juga harus menyaksikan kondisi Kalimantan Tengah yang tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Situasi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas Isenmulang Kalteng FC.
Untuk sementara, tim berjuluk Isenmulang itu belum dapat menjalani pertandingan di markas mereka di Palangka Raya.
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