Isenmulang Kalteng FC Terpuruk di Dasar Klasemen, Kenji Nishioka: Kami Butuh Kemenangan!

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC kembali gagal meraih poin setelah kalah 0-2 dari tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (19/9) malam.

Kekalahan ini membuat situasi Isenmulang FC semakin sulit di awal musim. Tim promosi tersebut belum mampu mendapatkan poin dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan.

Isenmulang FC selalu mengakhiri laga dengan kekalahan sejak kompetisi musim 2026/27 dimulai. Kondisi tersebut semakin berat karena mereka juga harus memulai perjalanan di BRI Super League dengan pengurangan dua poin akibat sanksi yang diterima pada awal kompetisi.

Hasil melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi pekerjaan rumah bagi skuad Isenmulang. Mereka harus segera melakukan pembenahan sebelum menjalani pertandingan berikutnya.

Penggawa Isenmulang FC, Kenji Nishioka, mengatakan timnya akan melakukan evaluasi setelah kembali gagal mendapatkan hasil positif. Menurutnya, seluruh pemain perlu meningkatkan persiapan agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan selanjutnya.

“Kami berharap setelah menjalani berbagai latihan dan proses dengan tim yang terbaik untuk laga selanjutnya. Tentu saja bukanlah laga yang mudah,” kata Kenji.

Isenmulang FC memang membutuhkan perubahan dalam waktu dekat. Selain harus memperbaiki performa di lapangan, mereka juga dituntut segera mengumpulkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.