Marukawa Cetak Gol dan Assist, Dewa United Tekuk PSS Sleman 2-1

JawaPos.com - Dewa United Banten FC kembali meraih hasil positif pada awal Super League 2026/27. Tangsel Warriors mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 pada pekan ketiga di Banten International Stadium, Serang, Minggu (20/9) sore.

Winger asal Jepang, Taisei Marukawa, menjadi salah satu pemain penting di balik kemenangan tersebut. Marukawa tampil aktif sepanjang pertandingan dan terlibat langsung dalam dua gol yang dicetak Dewa United.

Marukawa mencatatkan satu gol dan satu assist. Sementara itu, satu gol lainnya disumbangkan Carlos Iury. PSS Sleman hanya mampu membalas melalui Christophe Nduwarugira.

Tambahan tiga poin membuat Dewa United terus menjaga langkahnya di papan atas klasemen sementara.

Meski mencatatkan kontribusi langsung dalam dua gol, Marukawa menilai kemenangan tim jauh lebih penting dibandingkan catatan individunya.

Usai pertandingan, pemain berusia 29 tahun itu juga menyampaikan apresiasi kepada para suporter yang datang langsung ke stadion dan memberikan dukungan sepanjang laga.

"Terima kasih atas dukungannya hari ini. Hari ini saya mencetak satu gol dan satu assist, tetapi hal yang paling penting adalah tim bisa memenangkan pertandingan ini. Jadi, saya sangat bahagia," ujar Marukawa dalam sesi konferensi pers dikutip dari situs resmi liga.

Marukawa juga melihat adanya perkembangan positif dalam permainan Dewa United. Menurutnya, para pemain semakin memahami strategi yang diterapkan tim pelatih sehingga mampu menjalankan instruksi dengan baik di atas lapangan.

"Dalam empat pertandingan ini kami bermain sangat bagus menurut saya, karena semua orang memahami strategi tim dan kami menjalankan strategi tersebut dengan konsisten. Karena itulah sekarang kami bisa memenangkan pertandingan-pertandingan ini," katanya.