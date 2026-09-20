Jean Mangabeira Waspadai PSS Sleman, Dewa United Banten FC Tetap Bidik Kemenangan

Pemain Dewa United Jean Mangabeira. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC bersiap menghadapi PSS Sleman pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.
Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Minggu (20/9) pukul 15.30 WIB.
Gelandang bertahan Dewa United Banten FC Jean Mangabeira memastikan timnya dalam kondisi siap menghadapi pertandingan tersebut.
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Meski persiapan berlangsung di tengah jadwal padat, pemain asal Brasil itu tetap percaya diri Dewa United mampu mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.
Sebelum menghadapi PSS Sleman, Dewa United harus menjalani dua pertandingan dalam waktu berdekatan.
Dewa bermain imbang 2-2 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Jumat (11/9).
Empat hari kemudian, Dewa United kembali bertanding dan berhasil membawa pulang kemenangan dari markas Borneo FC Samarinda.
Mereka menang dengan skor 3-1 pada Rabu (16/9).
Padatnya jadwal membuat waktu pemulihan pemain menjadi terbatas.
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