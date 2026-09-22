Timnas Indonesia Punya Nilai Pasar Tertinggi, Waktunya Juara FIFA ASEAN CUP 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia siap menghadapi persaingan di FIFA ASEAN CUP 2026. Jika melihat nilai pasar pemain Garuda, maka Indonesia seharusnya bisa juara.

Harapan itu mencuat karena skuad asuhan John Herdman ternyata menjadi skuad termahal dari delapan kontestan yang bersaing di Divisi 1.

Dari 23 pemain yang dipanggil membela Garuda, berdasarkan catatan Transfermarkt, maka Indonesia berada di posisi teratas dengan nilai pasar mencapai Rp 378,66 miliar.

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Nilai pasar itu jauh lebih besar dua kali lipat dibandingkan Thailand yang berada di posisi kedua dengan nilai pasar Rp 152,09 miliar.

Kemudian, disusul Malaysia, Bangladesh, Vietnam, Pakistan, Filipina, dan Singapura di posisi buncit (detail bisa dilihat di grafis di bawah)

No Negara Skuad Rata-rata Usia Nilai Skuad

1. Indonesia 23 26,7 Rp 378,66 miliar

2. Thailand 23 27,9 Rp 152,09 miliar