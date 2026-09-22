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Andika Rachmansyah
Selasa, 22 September 2026 | 21.05 WIB

Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, Catat Tanggalnya!

Timnas Indonesia siap menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. (Garuda ID) - Image

Timnas Indonesia siap menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. (Garuda ID)

JawaPos.com - FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia di ajang tersebut.

Indonesia berstatus sebagai tuan rumah Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Sebagai tuan rumah, Indonesia menyiapkan dua venue pertandingan, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta untuk menggelar laga Grup A, dan Si Jalak Harupat (SJH) Bandung untuk Grup B.

Perjuangan Timnas Indonesia di turnamen yang gagasan FIFA tersebut tidak akan mudah. Skuad Garuda tergabung dalam Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh.

Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Singapura di SUGBK pada Jumat (25/9). Laga tersebut menjadi momentum bagi Skuad Garuda untuk membalas hasil imbang saat kedua tim bertemu di Piala AFF 2026 pada Agustus lalu.

Duel menarik bakal tersaji setelah melawan Singapura. Timnas Indonesia akan menantang rival bebuyutannya yakni Malaysia pada Senin (28/9).

Pertandingan tersebut diprediksi menyedot perhatian pendukung kedua negara karena Timnas Indonesia sudah cukup lama tidak berjumpa Malaysia di level senior. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada 19 Desember 2021 di fase grup Piala AFF 2020, ketika Timnas Indonesia menang telak 4-1.

Setelah itu, Timnas Indonesia akan menutup perjuangannya di fase grup dengan menghadapi Bangladesh. Sesuai jadwal, laga tersebut berlangsung pada Kamis 1 Oktober 2026.

Untuk FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil total 24 pemain. Hingga kini, sebanyak 21 pemain telah berkumpul di Jakarta untuk mempersiapkan diri jelang turnamen tersebut.

Timnas Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momentum sebagai tuan rumah. Untuk bisa mencapai partai puncak, Skuad Garuda wajib keluar sebagai juara Grup A.

Editor: Edi Yulianto
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