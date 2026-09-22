Kevin Diks Berapi-api Jelang Bela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Kevin Diks mengobarkan api semangat jelang membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Ia bertekad memberikan segalanya demi membawa skuad Garuda meraih hasil manis di ajang tersebut.

FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Timnas Indonesia sudah mulai memanaskan mesinnya jelang tampil di ajang tersebut.

Sebanyak 21 dari 24 pemain Timnas Indonesia telah berkumpul di Jakarta, termasuk Kevin Diks. Pemain Borussia Monchengladbach itu sangat bersyukur bisa kembali memperkuat skuad Garuda.

Sebelumnya, Kevin Diks terpaksa absen membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 karena ajang tersebut tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Kini, ia menyatakan kesiapannya untuk tampil bersama skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026.

“Bulan lalu saya tidak bisa bergabung karena komitmen dengan klub. Sulit rasanya hanya menonton tanpa bisa membantu tim,” kata Kevin Diks, dikutip dari unggahan media sosial Instagram Timnas Indonesia, Selasa (21/9/2026).

“Tapi itu masa lalu, sekarang saatnya kita fokus penuh ke FIFA ASEAN Cup,” tegasnya.

Kevin Diks sangat menantikan atmosfer pertandingan kandang Timnas Indonesia di ajang tersebut. Menurutnya, dukungan penuh dari para suporter akan menambah kepercayaan diri para pemain selama tampil di lapangan.

“Bermain sebagai tuan rumah di FIFA ASEAN Cup adalah sebuah kehormatan besar. Dukungan langsung dari Garuda Fans tentu akan jadi energi besar bagi kami,” tutur bek berusia 29 tahun tersebut.