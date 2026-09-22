Tinggal Hitungan Hari, 3 Pemain Belum Gabung Timnas Indonesia Jelang FIFA ASEAN Cup 2026

Calvin Verdonk tampil impresif sebagai gelandang serang saat timnas Indonesia menghadapi Bulgaria di SUGBK. (Instagram @c.verdonk)
JawaPos.com - FIFA ASEAN Cup 2026 tinggal menghitung hari, tetapi skuad Timnas Indonesia belum sepenuhnya berkumpul di Jakarta. Hingga Selasa (22/9) pagi WIB, masih ada tiga pemain yang belum bergabung dengan skuad asuhan John Herdman.
Pada Senin (21/9) malam WIB, sebanyak 21 pemain Timnas Indonesia sudah berkumpul di Jakarta untuk bersiap menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Namun hingga kini, belum ada pembaruan informasi jumlah pemain.
Sebanyak tiga pemain masih belum bergabung dengan skuad Timnas Indonesia di Jakarta. Ketiga pemain tersebut adalah Calvin Verdonk (Lille), Dean James (Go Ahead Eagles), dan Yakob Sayuri (Java United).
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Belum bergabungnya Yakob Sayuri menjadi tanda tanya. Pasalnya, ia merupakan satu-satunya pemain Super League yang belum bergabung dengan skuad Timnas Indonesia.
Ketiga pemain tersebut kemungkinan baru akan bergabung pada Selasa (22/9). Jika seluruhnya sudah tiba di Jakarta, Timnas Indonesia akan memiliki skuad lengkap dengan kekuatan 24 pemain untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026.
Seperti diketahui, sebanyak 21 pemain saat ini sudah berkumpul di Jakarta. Yakni Luke Vickery, Mitchell Baker, Maarten Paes, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jordi Amat, Egy Maulana Vikri, Rayhan Hannan, Dion Markx, Shayne Pattynama, Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Dony Tri Pamungkas, Ivar Jenner, Kevin Diks, Elkan Baggott, Ole Romeny, Emil Audero, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, dan Joey Pelupessy.
Nama Luke Vickery menjadi salah satu sorotan dalam skuad Timnas Indonesia kali ini. Penyerang berusia 20 tahun itu mendapat panggilan pertamanya setelah resmi dinaturalisasi pada Juli 2026 dan berpotensi menjalani debut bersama Skuad Garuda.
Selain Luke Vickery, Shayne Pattynama juga menjadi perhatian karena sebelumnya tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil John Herdman untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, pemain Persija Jakarta itu mendapat panggilan dadakan pada Minggu (22/9) lalu.
Hingga kini belum diketahui secara pasti alasan Herdman memanggil Shayne secara tambahan. Belum jelas pula apakah pemain berusia 28 tahun itu masuk untuk menggantikan salah satu pemain yang belum bergabung atau memang ditambahkan ke dalam skuad.
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