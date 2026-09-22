Pengamat Heran Shayne Pattynama Dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026

Shayne Pattynama saat laga kemenangan Timnas Indonesia lawan Timor Leste. (Dok. Shayne Pattynama)
JawaPos.com - Pengamat sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo, mengaku heran dengan keputusan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang memanggil Shayne Pattynama.
Pasalnya, pemain Persija Jakarta tersebut belum mencatatkan menit bermain di kompetisi Super League musim ini.
Herdman telah memanggil 23 pemain ke Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Namun kemudian, pelatih asal Inggris itu memanggil Shayne secara mendadak pada Minggu (20/9) lalu.
Belum diketahui apa alasan Herdman memanggil Shayne secara tambahan. Namun, pemanggilan dadakan pemain keturunan tersebut cukup menyita perhatian pencinta Timnas Indonesia, tak terkecuali Kesit.
“Masuknya nama Shayne Pattynama ini juga mengherankan,” kata Kesit kepada JawaPos.com, Selasa (22/9/2026).
Pasalnya, Shayne diketahui baru pulih dari cedera. Pemain berusia 28 tahun tersebut juga belum mencatatkan menit bermain bersama Persija Jakarta dalam tiga pertandingan awal Super League 2026/2027.
Karena itu, Kesit mempertanyakan dasar yang menjadi pertimbangan Herdman untuk memanggil Shayne ke Timnas Indonesia. Menurutnya, mantan pemain KAS Eupen itu belum sepenuhnya fit untuk tampil memperkuat Skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026.
“Karena sejak awal musim, kita belum pernah melihat Shayne itu tampil di Persija. Bahkan di line up pun dia tidak masuk. Jadi apa dasar dari John Herdman kemudian memanggil Shayne Pattynama,” ujarnya.
“Padahal kondisinya menurut saya juga masih belum sepenuhnya bisa langsung dimainkan di Timnas gitu. Dia kan harus melakoni pertandingan di klubnya dulu gitu kan, setelah kalau memang sudah dinyatakan pulih dari cedera,” lanjut Kesit.
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Jawa Pos
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