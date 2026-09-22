Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Dipanggil Timnas Indonesia, Ini Pesan Pelatih Persib Bandung

JawaPos.com - Dua pemain Persib Bandung, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen, mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Kehadiran kedua pemain Persib Bandung menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda yang akan menjalani turnamen di hadapan pendukung sendiri.

Indonesia berstatus sebagai tuan rumah dan akan melakoni seluruh pertandingan fase grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan dukungan kepada Haye dan Oratmangoen yang harus meninggalkan klub untuk menjalankan tugas negara. Ia berharap keduanya bisa memberikan kemampuan terbaik selama memperkuat Timnas Indonesia.

"Untuk pemain tim nasional, doakan yang terbaik. Saya berharap mereka memenangkan semua pertandingan," kata Tolic.

Pada FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia berada di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Persaingan di grup tersebut akan menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membantu Timnas Indonesia meraih hasil positif di hadapan suporter.

Haye dan Oratmangoen sendiri sudah berada di Jakarta setelah sebelumnya memperkuat Persib Bandung dalam pertandingan pekan ketiga BRI Super League 2026/27 melawan Persijap Jepara.

Keduanya langsung bertolak dari Jepara seusai pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9/2026). Dalam laga tersebut, Persib Bandung berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 2-1.