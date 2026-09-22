Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Dipanggil Timnas Indonesia, Ini Pesan Pelatih Persib Bandung

Thom Haye menjadi pemain termahal Persib Bandung dan ikut mengangkat market value Maung Bandung menjadi yang tertinggi di Piala Presiden 2026. (Instagram @thomhaye)
JawaPos.com - Dua pemain Persib Bandung, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen, mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.
Kehadiran kedua pemain Persib Bandung menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda yang akan menjalani turnamen di hadapan pendukung sendiri.
Indonesia berstatus sebagai tuan rumah dan akan melakoni seluruh pertandingan fase grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan dukungan kepada Haye dan Oratmangoen yang harus meninggalkan klub untuk menjalankan tugas negara. Ia berharap keduanya bisa memberikan kemampuan terbaik selama memperkuat Timnas Indonesia.
"Untuk pemain tim nasional, doakan yang terbaik. Saya berharap mereka memenangkan semua pertandingan," kata Tolic.
Pada FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia berada di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Persaingan di grup tersebut akan menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membantu Timnas Indonesia meraih hasil positif di hadapan suporter.
Haye dan Oratmangoen sendiri sudah berada di Jakarta setelah sebelumnya memperkuat Persib Bandung dalam pertandingan pekan ketiga BRI Super League 2026/27 melawan Persijap Jepara.
Keduanya langsung bertolak dari Jepara seusai pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9/2026). Dalam laga tersebut, Persib Bandung berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 2-1.
Thom Haye menjadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi penting dalam kemenangan tersebut. Gelandang Timnas Indonesia itu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022