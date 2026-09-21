21 Pemain Timnas Indonesia Sudah di Jakarta, Luke Vickery Antusias Debut di FIFA ASEAN Cup

Luke Vickery (kiri) berebut bola dengan Rizky Eka Pratama saat berlatih di Stadion Madya, Senayan, Jakarta (30/5). 21 pemain Timnas Indonesia sudah berkumpul di Jakarta jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Luke Vickery siap menjalani debut bersama skuad Garuda. (Antara Foto)
JawaPos.com - Sebanyak 21 pemain Timnas Indonesia sudah berkumpul di Jakarta untuk menjalani persiapan menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober mendatang.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sebelumnya telah mengumumkan 23 pemain untuk ajang tersebut. Namun, jumlah pemain bertambah menjadi 24 setelah Shayne Pattynama mendapat panggilan tambahan pada Minggu (20/9).
Dari 24 pemain yang dipanggil, sebanyak 21 pemain kini sudah bergabung di Jakarta. Kehadiran para pemain tersebut membuat tim pelatih bisa mulai mematangkan koordinasi, strategi, dan kesiapan skuad Garuda menjelang pertandingan pertama.
Salah satu pemain yang mendapat perhatian adalah Luke Vickery. Pemain Macarthur FC tersebut merupakan salah satu nama baru dalam skuad Timnas Indonesia dan akan menjalani turnamen pertamanya bersama tim nasional.
Vickery menyambut antusias kesempatan tersebut. Ia juga tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan bersama Timnas Indonesia di hadapan para suporter.
“Halo suporter Timnas, ini akan menjadi turnamen pertama saya bersama tim nasional,” tulis Luke Vickery melalui Instagram Story di akun pribadinya.
Vickery juga menegaskan kesiapannya memberikan kontribusi terbaik untuk skuad Garuda. Bermain di Indonesia dan tampil di hadapan suporter menjadi pengalaman yang sudah dinantikannya.
“Merasakannya langsung di Indonesia, di hadapan para suporter, tentu akan menjadi pengalaman yang istimewa. Saya tidak sabar untuk memberikan segalanya demi membantu tim meraih trofi,” tegasnya.
Pada FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh.
Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada 25 September. Tiga hari kemudian, skuad Garuda akan melawan Malaysia pada 28 September sebelum menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober.
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