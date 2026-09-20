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Andika Rachmansyah
Senin, 21 September 2026 | 02.21 WIB

John Herdman Mendadak Panggil Shayne Pattynama untuk FIFA ASEAN Cup 2026

Bek Persija Jakarta, Shayne Pattynama, jalani latihan di TC Thailand / Dok: Persija - Image

Bek Persija Jakarta, Shayne Pattynama, jalani latihan di TC Thailand / Dok: Persija

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mendadak memanggil Shayne Pattynama untuk memperkuat skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. Pemain Persija Jakarta itu mendapat panggilan tambahan setelah sebelumnya PSSI mengumumkan 23 pemain. 

Kabar pemanggilan Shayne diungkap langsung oleh Persija Jakarta melalui unggahan di instagram resminya pada Minggu (20/9). 

“Garuda Calling, Shayne! Shayne Pattynama mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Selamat berjuang, Shayne!,” tulis Persija Jakarta dalam unggahan di Instagram.

Dengan demikian, Persija Jakarta mengirim enam pemain ke Timnas Indonesia. Shayne bergabung dengan lima pemain Macan Kemayoran yang lebih dulu masuk dalam daftar yang diumumkan PSSI pada Jumat (18/9/2026).

Kelima pemain Persija yang sebelumnya dipanggil John Herdman adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Nadeo Argawinata, Rayhan Hannan, dan Dony Tri Pamungkas. Pemanggilan Dony sendiri cukup menyita perhatian karena sang pemain diketahui masih dalam pemulihan cedera dan belum tampil sama sekali bersama Macan Kemayoran. 

Menariknya, Shayne juga belum sepenuhnya terbebas dari masalah kebugaran karena masih menjalani pemulihan cedera punggung bagian bawah. Pemilik 16 caps bersama Timnas Indonesia itu juga belum mencatatkan menit bermain dalam tiga laga awal Persija di Super League 2026/2027.

Sementara, Shayne bukan sosok asing bagi Herdman karena sebelumnya juga mendapat kepercayaan memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Dalam turnamen tersebut, pemain yang pernah memperkuat Buriram United itu bahkan dimainkan sebagai bek tengah di sisi kiri.

Peran tersebut menjadi opsi menarik bagi Herdman karena Shayne mampu menjalankan tugas sebagai bek kiri maupun bek tengah dalam skema tiga pemain belakang. Ia sebelumnya menjalankan peran tersebut dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan Timnas Indonesia.

Kini, pemanggilan Shayne menambah opsi Herdman di lini belakang Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, masih perlu menunggu kepastian apakah ia masuk sebagai tambahan pemain atau menggantikan salah satu nama dari daftar sebelumnya.

Editor: Banu Adikara
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