Arema FC Kantongi 5 Poin, Mirip Persebaya Surabaya tapi Terpeleset di Dua Laga Terakhir

Raianderson da Costa Morais alias Careca menjadi salah satu pemain penting Arema FC pada tiga laga awal Super League 2026/2027. (Instagram @raiandersonc10)
JawaPos.com — Arema FC mengoleksi lima poin dari tiga laga awal Super League 2026/2027, sama seperti Persebaya Surabaya, setelah dua kali bermain imbang melawan PSM Makassar dan Persik Kediri.
Raianderson da Costa Morais alias Careca menilai Singo Edan kurang beruntung karena gagal menjaga konsentrasi di area pertahanan.
Arema FC mengoleksi lima poin dari tiga laga awal Super League 2026/2027, sama seperti Persebaya Surabaya, setelah dua kali bermain imbang melawan PSM Makassar dan Persik Kediri.
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Raianderson da Costa Morais alias Careca menilai Singo Edan kurang beruntung karena gagal menjaga konsentrasi di area pertahanan.
Gelandang asal Brasil itu menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol pada awal musim Arema FC.
Careca sudah mencetak dua gol dalam tiga pertandingan, tetapi kontribusinya belum mampu membawa Arema FC meraih kemenangan pada dua laga terakhir.
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Arema FC harus puas bermain imbang 3-3 melawan PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/2027.
Hasil serupa kembali didapat ketika menghadapi Persik Kediri pada pekan ketiga dengan skor 1-1 dalam laga bertajuk Derbi Jawa Timur.
Dua pertandingan tersebut menyisakan penyesalan bagi Careca karena Arema FC sebenarnya memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan.
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