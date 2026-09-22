Berlomba dengan Waktu! Persebaya Surabaya Pantau Kondisi 4 Pemain Cedera di Jeda Kompetisi

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memanfaatkan jeda kompetisi untuk memulihkan empat pemain yang mengalami masalah otot setelah pertandingan melawan Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Ernando Ari Sutaryadi, Francisco Rivera, Alfan Suaib, dan Matheus Lagoa kini menjalani rehabilitasi intensif agar kondisi mereka kembali optimal sebelum rangkaian pertandingan berikutnya.

Empat Pemain Persebaya Surabaya Masuk Pemantauan Keempat pemain tersebut mengalami keluhan otot di bagian tubuh berbeda, sehingga program pemulihan disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Ernando Ari Sutaryadi dan Alfan Suaib mengalami masalah pada bagian paha, sedangkan Francisco Rivera dan Matheus Lagoa mengalami keluhan pada otot betis.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menyebut kondisi keempat pemain menjadi salah satu perhatian utama tim selama jeda kompetisi.

Menurutnya, proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena setiap pemain membutuhkan penanganan sesuai perkembangan kondisinya.

"Mengenai kondisi pemain, kami harus melihat situasinya secara menyeluruh. Rivera mengalami cedera, Ernando juga cedera, Matheus mengalami cedera, Alfan juga termasuk," ujar Coach Tavares.

Bernardo Tavares menegaskan tim kini lebih fokus memberikan waktu dan penanganan yang tepat agar para pemain bisa menjalani proses pemulihan secara maksimal.