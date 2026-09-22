PSS Sleman Tanpa Poin di 3 Laga Awal, Pieter Huistra Soroti Momen Penentu

JawaPos.com - PSS Sleman kembali menelan kekalahan pada pekan ketiga Super League 2026/27. Bertandang ke markas Dewa United Banten FC di Banten International Stadium, Serang, Minggu (20/9), Super Elang Jawa kalah dengan skor 1-2.

Hasil tersebut membuat PSS Sleman masih tanpa poin dari tiga pertandingan awal musim. Sebelumnya, tim asuhan Pieter Huistra kalah 1-2 dari Bali United FC dan takluk 1-3 saat menjamu Madura United FC.

Menghadapi Dewa United, PSS sebenarnya mampu memberikan perlawanan. Namun, dua gol tuan rumah pada babak kedua menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.

Dewa United membuka keunggulan melalui Taisei Marukawa pada menit ke-49. Delapan menit berselang, Carlos Iury da Silva menggandakan keunggulan tuan rumah menjadi 2-0.

PSS baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-72 melalui Christophe Nduwarugira. Gol tersebut sempat membuka peluang Super Elang Jawa untuk mengejar ketertinggalan.

Namun, hingga pertandingan berakhir, PSS tidak mampu mencetak gol tambahan. Mereka pun harus pulang dengan tangan kosong untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Pieter Huistra Soroti Momen Penentu Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, menilai pertandingan berjalan cukup berimbang. Menurutnya, beberapa momen penting menjadi pembeda dalam hasil akhir pertandingan.

"Pertandingan terbilang seimbang. Namun memang satu atau dua momen bisa membuat perbedaan yang besar. Menurut saya, laga kali ini kami sedikit kurang beruntung dengan dua gol dari lawan ke gawang kami," ujar Pieter Huistra dilansir iLeague.

Pelatih asal Belanda itu juga menyebut PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol. Namun, kesempatan tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal.