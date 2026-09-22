PSS Sleman Tanpa Poin di 3 Laga Awal, Pieter Huistra Soroti Momen Penentu

PSS Sleman kalah 1-2 dari Dewa United dan masih tanpa poin dari tiga laga Super League 2026/27. Pieter Huistra soroti momen penentu. (Dok. PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman kembali menelan kekalahan pada pekan ketiga Super League 2026/27. Bertandang ke markas Dewa United Banten FC di Banten International Stadium, Serang, Minggu (20/9), Super Elang Jawa kalah dengan skor 1-2.
Hasil tersebut membuat PSS Sleman masih tanpa poin dari tiga pertandingan awal musim. Sebelumnya, tim asuhan Pieter Huistra kalah 1-2 dari Bali United FC dan takluk 1-3 saat menjamu Madura United FC.
Menghadapi Dewa United, PSS sebenarnya mampu memberikan perlawanan. Namun, dua gol tuan rumah pada babak kedua menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.
Dewa United membuka keunggulan melalui Taisei Marukawa pada menit ke-49. Delapan menit berselang, Carlos Iury da Silva menggandakan keunggulan tuan rumah menjadi 2-0.
PSS baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-72 melalui Christophe Nduwarugira. Gol tersebut sempat membuka peluang Super Elang Jawa untuk mengejar ketertinggalan.
Namun, hingga pertandingan berakhir, PSS tidak mampu mencetak gol tambahan. Mereka pun harus pulang dengan tangan kosong untuk ketiga kalinya secara beruntun.
Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, menilai pertandingan berjalan cukup berimbang. Menurutnya, beberapa momen penting menjadi pembeda dalam hasil akhir pertandingan.
"Pertandingan terbilang seimbang. Namun memang satu atau dua momen bisa membuat perbedaan yang besar. Menurut saya, laga kali ini kami sedikit kurang beruntung dengan dua gol dari lawan ke gawang kami," ujar Pieter Huistra dilansir iLeague.
Pelatih asal Belanda itu juga menyebut PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol. Namun, kesempatan tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal.
Pieter memahami PSS menghadapi tantangan cukup berat pada awal musim ini. Sebagai tim promosi, Super Elang Jawa langsung berhadapan dengan sejumlah tim yang saat ini berada di papan atas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022