Debut Mario Lemos Berakhir Pahit, Persijap Kalah 1-2 dari Persib dan Masih Tanpa Poin

JawaPos.com - Persijap Jepara kembali gagal meraih kemenangan pada pekan ketiga Super League 2026/27. Menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam, Laskar Kalinyamat kalah dengan skor 1-2.

Hasil tersebut membuat Persijap masih tanpa poin dari tiga pertandingan awal musim. Sebelumnya, tim asal Jepara itu kalah 0-2 dari Madura United FC dan 0-1 dari Borneo FC Samarinda.

Persijap sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup baik. Bermain agresif sejak menit awal, tuan rumah mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-13.

Pirulo yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik untuk membawa Persijap unggul 1-0.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Persib mampu menyamakan kedudukan melalui Thom Haye pada menit ke-21.

Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib berbalik unggul setelah Uilliam Barros mencetak gol pada menit ke-54.

Persijap berusaha mencari gol penyeimbang, tetapi hingga pertandingan berakhir tidak ada gol tambahan. Persib pun membawa pulang tiga poin dari Jepara.

Kekalahan tersebut sekaligus menjadi hasil negatif pertama Persijap setelah pada musim 2025/26 menjadi satu-satunya tim yang tidak mampu dikalahkan Persib.

Debut Mario Lemos Berakhir Pahit Pertandingan melawan Persib juga menjadi debut Mario Lemos sebagai pelatih kepala Persijap. Pelatih asal Portugal tersebut dipercaya menggantikan Juan Cortes yang sebelumnya menangani Laskar Kalinyamat.